126 Blutspenden gesammelt

Insgesamt 138 Spendenwillige sind bei der jüngsten Aktion des DRK in die Alte Turnhalle Großsachsen gekommen. Das teilten die Verantwortlichen zum Abschluss mit. Es gab zwölf Rückstellungen und 13 Erstspender, so dass insgesamt 126 Blutspenden nach Mannheim gingen. Bei dieser Aktion waren vom DRK-Ortsverein Hirschberg 49 Frauen und Männer im Einsatz. Sie kümmerten sich um Empfang und Anmeldung, Getränkeausgabe, Betreuung während der Entnahme, Begleitung nach der Spende zum Ruheraum, Aufsicht im Ruheraum sowie in der Küche und im Imbissraum.

Die beiden „Grillmeister vom Dienst“, DRK-Vorsitzender Michael Frank und Bereitschaftsleiter Carsten Ewald, waren bereits zur „Halbzeit“ der Blutspendeaktion gegen halb fünf am Nachmittag in Großsachsen zufrieden, denn trotz der Hitze und den Sommerferien „sind wir doch im Soll“, wie sie es ausdrückten.

Drinnen in der Alten Turnhalle herrschte derweil ein reges Treiben, alle Liegen waren belegt, und Klaus Müller strahlte mit der Sonne draußen um die Wette: „Den Rekord aus einem der vergangenen Jahre erreichen wir heute zwar nicht, aber es ist sehr viel los.“ Jedem Spender werden etwa 500 Milliliter Blut entnommen. wh

