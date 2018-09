17-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall im Hirschberger Ortsteil Leutershausen ist ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein 85-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan auf der Bergstraße unterwegs und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen. An Kreuzung missachtete er das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit dem 17-jährigen Motorradfahrer, der in entgegensetzte Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann eine Fraktur am linken Bein und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto sowie am Leichtkraftrad entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro. red

