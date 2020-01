22-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Heddesheimer Straße in Hirschberg zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 63-jähriger Opel-Fahrer am vergangenen Dienstag gegen 7.10 Uhr in Höhe der Königsberger Straße aus einer Grundstückseinfahrt herausfahren, als es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Fiat einer 22-Jährigen kam.

Durch den Aufprall zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu, die vor Ort zunächst von Rettungssanitätern behandelt werden mussten. Sie wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020