36-Jähriger leitet größten Verein in der Gemeinde

Wie der Kommissionssprecher Volker Barzyk referierte, gibt es neben dem geschäftsführenden Vorstand mit Fleckenstein, Dietmar Stamm (3. Vorsitzende) und Gerd Schnabel (Schatzmeister) den erweiterten Vorstand als Bindeglied zwischen Vorstand und Abteilungen. Dort sind für den Handball Jonas Dallinger und Lysander Amann, für die Finanzen Florian Gutfleisch, für die Tennisanlage Thomas Frößinger und für Projekte Peer Böhrnsen und Alexander Skrobuszynski zuständig. Hinzu kommen für den Sportbereich die Abteilungsleiter.

Stadler ging in seinem persönlichen Rückblick auf die turbulente Ausgangslage 2011 ein. Mit den Stichworten „Rücktritt des Vorstandes, schlechtes Bild in der Öffentlichkeit, Aufarbeiten der Altlasten und Vertrauen der Mitglieder gewinnen“ umschrieb er die Situation, die es mit einem Mix aus Neueinsteigern wie ihm und „alten Hasen“ wie Fritz Mayer zu managen galt. Das Ergebnis könne sich für ihn sehen lassen: „Wir haben eine gute und offene Zusammenarbeit im Vorstand erreicht. Und die Mitgliederzahl wuchs in dieser Zeit an“, resümierte er. Höhepunkt in dieser Zeit war das 125. Jubiläum im Jahre 2015.

Gemeinsam mit der Ehrungsbeauftragten Christiane Fröhling nahm der scheidende Vorsitzende Stadler die Ehrungen vor. Darunter ragte eine heraus, nämlich die für Fritz Mayer. Für seine herausragenden Dienste um den Handballsport erhielt dieser die Philipp-Johe-Medaille und wurde zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt.

Wehmut kam auf, als Mayer letztmals in seiner Funktion über sein Kind, die Erste Herrenmannschaft, sprach. Während das Team weitgehend zusammenbleibt, gebe es bei der Führung Änderungen.

Mitgliederanstieg

Auch wenn sie nüchtern waren – die Zahlen, die Schatzmeister Schnabel vorlegte, waren sehr positiv. So stieg die Mitgliederzahl von 1226 im Jahre 2012 auf derzeit 1320. 31 Prozent davon sind unter 18 Jahren, acht Prozent bis 26 Jahre und 14 Prozent bis 40 Jahre alt. Diese Verjüngung sei auch ein Ergebnis der vielen jungen Neubürger. „Dies lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken“, meinte Schnabel.

Vizebürgermeister Würz ging auf die Machbarkeitsstudie für die Sanierung oder den Neubau der Hallen ein. Diese werde gerade erstellt und danach dem Gemeinderat vorgestellt. Auch der Kommunalpolitiker würdigte die gute Arbeit von Stadler und Mayer: „Sie haben den Verein in ruhiges Fahrwasser gebracht und den Dialog mit den Mitgliedern gesucht. Das war gut.“ hr

