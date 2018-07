Ärgerlich, aber zu verkraften

Anzeige

Ein Kandidat gewinnt unerwartet mit mehr als zwei Dritteln eine Wahl; doch er darf sein Amt nicht antreten, weil eine Konkurrentin, die 0,2 Prozent erhält, dagegen Einspruch erhebt. So stellt sich die Situation nach der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim dar. Und diese Situation kennt nur Verlierer – die Weinheimer, die Hirschberger und natürlich Wahlsieger Manuel Just.

Was sie für ihn bedeutet, lässt sich leicht nachvollziehen. Zuerst das Hochgefühl eines nicht für möglich gehaltenen Erfolges auf Anhieb, doch zehn Tage später die Ernüchterung. Justs eigene Beschreibung eines Weges vom Himmel in die Hölle trifft seine emotionale Situation wohl exakt.

Kommunen gelähmt

Dennoch steht, so nachvollziehbar sie ist, die persönliche Befindlichkeit eines Kandidaten für die Öffentlichkeit nicht unbedingt im Vordergrund. Wichtiger sind die Folgen für die betroffenen Kommunen. Und die treffen zunächst Hirschberg. Die kleine Gemeinde befindet sich in einer Art Schwebezustand: Wann geht der Bürgermeister? Es ist nicht zu bestreiten, dass dies das kommunalpolitische Geschehen lähmen kann.