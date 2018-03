Aktiv gegen Brustkrebs

Anzeige

Auch 2018 will die Initiative Pinktrails.de weiter den Kampf gegen Brustkrebs unterstützen, denn mittlerweile erkranken jährlich rund 75 000 Frauen neu an Brustkrebs. Pinktrails organisiert Wanderungen im Odenwald, Neckartal und an der Bergstraße. Für die meist 15 bis 17 Kilometer langen Touren benötigt man eine gute körperliche Kondition. Sie sind deshalb für Patientinnen während der Behandlung nur bedingt geeignet. Doch es kann jeder mitmachen, der bereit ist, Spenden für eine gute Sache zu sammeln oder einfach am Ende der Wanderung selbst eine Spende zu geben.

Das gesammelte Geld kommt zu 100 Prozent Brustkrebs Deutschland e.V. zugute, die unabhängige Forschung unterstützt, Prävention und Früherkennung fördert und Informationen und Unterstützung an Ärzte, Betroffene und die Familie vermittelt. Spenden ohne Teilnahme an Wanderungen sind auch willkommen.

Folgende Wanderungen sind 2018 Jahr geplant: 8. April, Blütenweg Trail, 15 Kilometer (mittel) von Heppenheim nach Sülzbach und zurück nach Hemsbach. Beim Blütenwegfest will Pinktrails auf sich aufmerksam machen; 9. Juni, Rodenstein Schleife, 15 Kilometer (mittel) von Winterkasten über Kaiserturm und Burg Rodenstein durch die einzigartige Natur des Odenwalds; 7. Juli, Dilsberger Sommer Trail, 15 Kilometer (mittel) von Neckargemünd über Langenzell und Burg Dilsberg, die faszinierenden Landschaften des Neckartals sind gespickt mit Burgen und Schlösser; 1. und 2. September, Nord Schwarzwald-Wanderung, 30 Kilometer (an zwei Tagen mit Übernachtung, weitere Informationen erst ab Anfang April); Mittwoch, 3. Oktober, Schönberger Schleife, zwölf Kilometer (leicht/mittel) von Bensheim über Gronau mit Abschluss bei der Herbstwanderung der Winzergenossenschaft auf dem Erlebnispfad Wein und Stein.