Als Weiße immer im Mittelpunkt

„Bist du verheiratet?“, „Hast du Kinder?“ „Nimmst du mich mit nach Deutschland?“, „Hast du ein Geschenk?“ – Fragen, die Heike Pirngruber in jedem Dorf immer wieder neu begegnen. Die Rad-Weltreisende aus Großsachsen sitzt seit einem Jahr wieder im Sattel, seit November auf afrikanischem Boden. Gut 7000 Kilometer hat sie von Marokko bis Guinea inzwischen in Westafrika erfahren. Über die Westsahara und Mauretanien ging es in den Senegal und Gambia. Und das immer bei Temperaturen um die 40 Grad. Und meistens ohne Strom.

Dafür aber mit jeder Menge Begleitung, denn die „Toubab“, die Weiße, steht in Schwarzafrika bei jeder Ankunft immer im Mittelpunkt. „Senegalesen haben eine sehr direkte Art und sie sind sehr gut im Teilen“, sagt die 47-Jährige, die immer wieder zum Essen aus einer Schüssel eingeladen wird. Löffelt sie selbst am Straßenrand eine Melone, löffelt sie nicht lang allein.

Jedes Dorf hat seinen Chef und der weist ihr auch einen Zeltplatz zu. Auf den Dächern der Häuser ist es meist am ehesten auszuhalten. Als sich die Hauptstraße Richtung Tambacounda in einen Pfad in den Busch verwandelt, ist die Fotografin und Kamerafrau dem ewigen nächtlichen Lärm mit Hühnern, kreischenden Kindern, Eseln oder Ziegen entflohen.

„Dieser Krach ist nicht mein Ding. Das Kreuz des Südens, Sternschnuppen und die Baobabs, wunderschöne Bäume, Kunstwerke der Natur. Endlich in der Natur.“ Allerdings sind nun auch die Dörfer winzig, zu essen gibt es nur Reis. Und zu kaufen gibt es nichts.

Glücklicherweise haben die Weißen überall Brunnen gebohrt. „Meine Wasserflasche kann ich immer wieder auffüllen. Bei der Hitze trinke ich bis zu zehn Liter am Tag.“ Beeindruckt ist Pirngruber von der Herzlichkeit der Menschen. „In der kurzen Zeit im Senegal hatte ich mehr Babys auf dem Arm als in meinem ganzen Leben zuvor. Alles ist total unkompliziert.“

Und das, obwohl oder gerade weil sich die Großsachsenerin kaum mit Worten verständigen kann. Jedes Dorf spricht eine andere Sprache, was sie aber immer wieder hört, ist „Toubab, Toubab, cadeau, cadeau!“, „Weiße, Weiße, hast du ein Geschenk für mich?“ Das wird sie auch in Gambia von unendlich vielen Kindern gefragt. Die Männer sitzen meist im Schatten der Bäume, die Frauen erledigen die Arbeit. Alle sind freundlich, warum das Land auch „the smiling coast“ genannt wird: die lächelnde Küste.

„Irritierend ist die Vorstellung der Menschen von Deutschland. Alle wollen da hin. Ich versuche, mit dem Märchen vom Paradies aufzuräumen, frage sie, wie sie ohne Sprachkenntnisse dort Fuß fassen wollen. Und dass der Rassismus auch in Deutschland am Wachsen ist. Doch kaum einer glaubt mir.“

Heile Welt ist eine Utopie

Pirngruber erlebt die Bettelei, den einfach in der Natur entsorgten Müll und die Ungerechtigkeit des Lebens hautnah und extrem intensiv. „Ich habe einfach Glück, nicht hier geboren worden zu sein. Sie nicht. Ich komme aus einer privilegierten Welt und bin noch lange nicht im ärmsten Land angekommen.“ Sie hatte sich erhofft, in Afrika noch ein Stück heile Welt zu erfahren. Eine Welt, in der sich nicht alles nur um Geld dreht. „Das war eine Utopie. Wenn ich in die Augen der Kinder schaue, die mir die Hände entgegenstrecken, fühle ich eine innere Ohnmacht. Meine Hautfarbe ist weiß und ich stehe gefühlsmäßig für das gerade, was die Kolonialherren hier hinterlassen haben. Diese Schuldgefühle beschleichen mich, ob ich will oder nicht.“

Trotzdem kann die Solo-Radlerin Gambia auch genießen. Das Land mit den schönen, freundlichen Menschen, die gerne teilen, weil das zu ihrer Kultur gehört. Die immer sauber sind, während sie selbst aussieht, als hätte sie gerade ein Schlammbad genommen. Die aber auch täglich an Schildern vorbeilaufen, die sie daran erinnern, wie es ihnen geht: „UNICEF – gegen Hunger, Mangelernährung und Armut“. Meist das einzige Schild im Dorf.

In Georgetown spricht Heike Pirngruber mit zwei gescheiterten Flüchtlingen, die in Libyen gefoltert wurden, bevor sie wieder zurückgeschickt wurden. Sie sind froh, wieder hier zu sein und wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Trotz zu vieler Kinder, zu großer Korruption und fehlgeleiteter Gelder mancher Hilfsorganisationen. Afrika – für Heike Pirngruber eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

