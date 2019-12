Andreas Well soll neuen BdS leiten

Gute Nachrichten vom Hirschberger Gewerbe. Die Verschmelzung der zwei Ortsverbände zum BdS Hirschberg kann kommen: Es gibt Personen, die sich bereit erklärt haben, die Vorstandsarbeit zu übernehmen. Die folgende Besetzung ist geplant: Vorsitzender wird der derzeitige BdS-Chef aus Leutershausen, Andreas Well, für maximal eine Wahlperiode. Sein Stellvertreter wird wie in Leutershausen Klaus Erdmann. Neuer Schatzmeister wird Johannes Teutsch aus Leutershausen, und den Posten des Schriftführers übernimmt der Großsachsener Walter Gentz (für maximal ein Jahr); Beiräte sind aktuell acht Frauen und Männer aus beiden Ortsteilen. Am 10. Februar um 19.30 Uhr möchte man im Bürgersaal der Gemeinde Hirschberg zusammen mit dem Bürgermeister Ralf Gänshirt den nächsten Schritt angehen, das heißt die Gründerversammlung des neuen BdS Hirschberg durchführen. Während dieser Versammlung, auf der mindestens sieben Personen anwesend sein müssen, wird die neue Satzung vorgestellt und unterschrieben, und es ist ein Vorstand zu wählen. hr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019