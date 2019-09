Anmelden für Weihnachtsmarkt

In Leutershausen sind zu Beginn des Septembers bereits die Vorbereitungen für den traditionellen Weihnachtsmarkt angelaufen. Eine gemütliche und vorweihnachtliche Stimmung erwartet die Besucher beim 37. Leutershausener Weihnachtsmarkt, der am 1. Advent (1. Dezember) an der Markthalle in der Raiffeisenstraße durchgeführt wird.

Alle Hobby- und Kreativkünstler, die Passendes zur Advents- und Weihnachtszeit anzubieten haben, können sich zur Teilnahme anmelden. Bitte keinen Stand für Glühwein oder Essensverkauf anbieten, dieser Bereich ist bereits voll abgedeckt.

Alle bisherigen Teilnehmer aus Hirschberg, die wieder mitmachen möchten, werden gebeten sich beim Organisator Walter Brand anzumelden. Hierzu steht die folgende Kontaktadresse, E-Mail W-Bra@gmx.de und die Rufnummer 06201/2719730 zur Verfügung. WB

