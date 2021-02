Anmeldungen dramatisch eingebrochen

„Wir haben alles geplant, aber es ist noch so ungewiss“, sagt Karin Binder und seufzt: „Wir hängen in der Luft.“ Die Angestellte der Volkshochschule (VHS) ist verunsichert, ebenso wie Peter Liebe, der die Pressearbeit für die VHS Badische Bergstraße übernommen hat. Und tatsächlich erlebt die Einrichtung eine Situation, die in ihrer Geschichte so noch nie vorgekommen ist: Die Anmeldezahlen sind dramatisch eingebrochen, in keinem der VHS-Räume finden Kurse statt – schuld ist der seit Spätjahr verhängte Corona-Lockdown.

Normalerweise würde in diesen Tagen das neue Programm vorgestellt werden, würden die Verantwortlichen über neue Kurse und Ideen informieren – immerhin beginnt am 22. Februar das neue Semester. Doch als wäre es ein Symbol für die aktuelle Krise, gibt es für dieses Semester auch kein Programmheft, sondern nur den Online-Auftritt. „Wir haben ja auch gar keine Auslagestellen“, sagt Liebe und meint die sonst üblichen Punkte wie Rathaus, Gaststätten oder VHS-Büro.

Auch die VHS-Angebote sind derzeit ins Internet verlagert. Etwa die Yogakurse, die für kleine Teilnehmerzahlen an unterschiedlichen Tagen angeboten werden; sogar ein italienischer Kochkurs war am Computer abrufbar. Soweit möglich, wird auch mit „Hybridformen“ experimentiert, also mit einer Mischung aus Online-Seminaren und solchen, die für kleine Teilnehmerzahlen vor Ort stattfinden. Hier stellt sich die Frage passender Räume, in denen die Corona-Vorschriften eingehalten werden können – weil auch Vereine ausweichen müssen, wird der Bedarf noch größer.

Deutlich höherer Aufwand

Parallel ist die Zahl der Kurse nicht nur gesunken, sondern beinahe halbiert, auch wenn etwa aus einem Yogakurs sechs wurden, um die Teilnehmerzahl jeweils klein zu halten. Gleich geblieben ist dagegen die Zahl der Dozenten. Für viele bedeute das Ausweichen in den virtuellen Raum noch mehr Arbeit, was Vorbereitung, Durchführung und die Einarbeitung in die Technik angehe, erklärt Liebe. Deshalb würden diese Leistungen auch besser vergütet. Was aber wiederum bedeutet, dass auch die Kursgebühren für die Teilnehmer steigen können.

Die Stimmung im VHS-Beirat und bei den Angestellten sei gedrückt, weiß er: „Wir geben uns die größte Mühe, ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen und eine Umstellung auf Online- oder Hybridkurse zu machen, aber es sind uns die Hände gebunden.“ Heißt, dass die Zwangsschließungen und andere Vorgaben die Bildungseinrichtungen hart treffen. Zwar ruht die Hoffnung auf dem angekündigten Ende der Sperren Mitte Februar, doch nach mehreren Verlängerungen und Verschärfungen weiß niemand so recht, wann und wie es weitergeht. Liebe ist trotzdem hoffnungsvoll: „Wir gehen optimistisch davon aus, dass der Lockdown dann beendet ist und wir auch wieder Präsenzunterricht machen können.“

Keine Integrationskurse

Denn ohne diese Möglichkeit bricht der Einrichtung ein wichtiges finanzielles Standbein weg: die Integrationskurse. Deutsch für Migranten, für das die VHS zertifiziert ist, wird mit Bundesmitteln finanziert, macht einen nicht unbedeutenden Teil des Etats aus – und findet aktuell nicht statt. Liebe ist sich der Tatsache bewusst, dass viele VHS-Nutzer daheim nicht über die technischen Möglichkeiten dafür verfügen.

Klar ist ihm auch, dass die Misere von der VHS finanziell nicht lange durchzuhalten sein dürfte, werden doch die Einrichtungen von den Kommunen bezuschusst: „Dort werden die Gelder eingestellt, und die werden ja auch nicht mehr.“ stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.02.2021