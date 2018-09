Anschluss des Gewerbeparks hat die höchste Priorität

Derzeit arbeitet der Zweckverband Highspeed Rhein-Neckar mit Hochdruck an der Fertigstellung des sogenannten Backbone-Netzes. Eines der letzten Teilstücke, welches es in Hirschberg noch zu schließen gilt, ist die PoP-Station (Point of Presence), die in jüngster Zeit am OEG-Bahnhof in Großsachsen errichtet wurde. „Diese Station stellt den Ringschluss entlang der Bergstraße dar und dient zudem der Versorgung der Odenwaldgemeinden“, erläutert Michael Frank vom Hauptamt der Gemeinde. Ferner entstehe somit eine Querverbindung innerhalb des Rings, um Ausfälle auf Teilstrecken des Ringes umgehen oder kompensieren zu können.

Dieses Technikgebäude dient laut Frank gleichzeitig als Knoten für die innerörtliche Versorgung des Ortsteils Großsachsen. Im Ortsteil Leutershausen solle diese durch kleinere, dezentralere Einheiten realisiert werden. Die innerörtlichen Feinplanungen (Trassenverläufe, wo stehen künftig die Technikgehäuse, wo stehen die Röhrchenverteiler, an denen die Leerrohrbündel ankommen und zu den Grundstücken verteilen), ist dahingehend bereits abgeschlossen. In die zeitliche Fein- und Ausbauplanung fließen auch alle künftigen Straßen- und Kanalsanierungsmaßnahmen mit ein.

Bereits in den zurückliegenden Monaten und Jahren investierte die Gemeinde Hirschberg im Zuge von Mitverlegungen, beispielsweise bei Maßnahmen der Stadtwerke Viernheim, in den Breitbandausbau in Glas. In den kommenden fünf Jahren stehen Straßen- und Kanalsanierungen in Leutershausen an. Hier werden Lerrohrbündel für die spätere Glasfaseranbindung mitverlegt. „Die maximale Anzahl der Ausbau-Maßnahmen ist aber auch durch die Personalressourcen in unserem Bauamt begrenzt“, erläutert Frank.

Bereits im Jahr 2016 habe der Gemeinderat Mittel für solche Mitverlegemaßnahmen bereitgestellt. Im laufenden Haushalt seien in Summe Mittel in Höhe von 190 000 Euro bereitgestellt. Dies sei aber nur der Eigenanteil der Gemeinde von rund 30 Prozent. Die restlichen Beträge sollten durch Fördermittel abgedeckt werden.

Für die Gemeinde Hirschberg hat der Gewerbepark höchste Priorität. Durch den Ausbau der Telekom, die in den Ortsteilen schon heute Anbindungen bis 100 Mbit bereitstelle, und die parallele Versorgung über das Breitband-Kabelnetz durch Unitymedia sieht man den Druck im Rathaus „nicht ganz so gravierend“. Abschließend erklärt Frank: „Nach wie vor sind wir aber der festen Überzeugung, dass nur ein Ausbau in Glas bis zum Keller der Grundstücke, für die Bevölkerung die beste und zukunfssicherste Lösung darstellt.“ red/hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018