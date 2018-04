Apothekerin sammelt Medikamente für Venezuela

Anzeige

Ursula Cortelezzi, Apothekerin aus Hirschberg, unterstützt die Menschen im von Unruhen gebeutelten Venezuela. Sie hilft ihrem Sohn dabei, Medikamente für das südamerikanische Land zu sammeln.

Bei den Unruhen in den vergangenen Wochen sind erneut Dutzende Menschen in dem südamerikanischen Land ums Leben gekommen. Die Lage verschlechtert sich mehr und mehr. Schon seit langem gibt es in Venezuela nicht mehr genügend Nahrungsmittel und Medikamente. Simon Cortelezzi, der in Erlangen studiert, und sein Studienfreund kennen die Situation vor Ort – kommt doch der Vater von Simons Freund aus Venezuela. Immer wieder unterhielt man sich darüber, wie man von Deutschland aus dem bitterarmen Land helfen könnte.

Und da Simons Mutter Ursula Cortelezzi Apothekerin ist, lag es auf der Hand, wie die Hilfs- und Spendenaktion aussehen soll. Für die Hirschbergerin stand sofort fest: „Ich helfe meinem ältesten Sohn.“