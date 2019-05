Ausflug in den Schwarzwald

Der Ausflug der Gruppen und Kreise der evangelischen Kirchen findet am Donnerstag, 27. Juni, statt. Er führt in den Schwarzwald. Die Teilnehmer wollen um 9 Uhr am Bussteig des OEG-Bahnhofs Großsachsen losfahren, und zwar zuerst nach Calw.

Dort besichtigen sie die evangelische Stadtkirche Peter und Paul, dann geht es weiter zum Mittagessen. In der anschließenden Freizeit kann man die Hermann-Hesse-Stadt Calw auf eigene Faust erobern. Nachmittags fährt man nach Schömberg, wo die Teilnehmer an einem Schwarzwälder-Kirschtortenseminar teilnehmen. Gegen 18 Uhr sind die Teilnehmer dann wieder in Großsachsen.

Interessierte können sich bis 23. Juni im Pfarramt (Telefon 06201/5 65 61) bei Gabriele Schmitt anmelden. Es geht am 27. Juni um 9 Uhr am Bussteig des OEG-Bahnhofs Großsachsen los. wn

