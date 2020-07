Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Hirschberg ist eine junge Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 19-Jährige um kurz nach 7 Uhr auf der Talstraße von Heiligkreuz in Richtung Hirschberg-Großsachsen. Auf der nassen und abschüssigen Strecke verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einer Leitplanke sowie einer Steinmauer, die die Fahrbahn begrenzten.

Zur Untersuchung wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 3 000 Euro. Die Straße konnte kurz nach 9 Uhr wieder freigegeben werden. Bis dahin wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. pol/tge

