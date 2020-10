AVR-Anlagen schließen früher

Ab Montag, 2. November, haben die AVR-Anlagen nachmittags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das teilt das Abfallverwertungsunternehmen des Rhein-Neckar-Kreises mit. Als Grund nennt die AVR die früher einsetzende Dunkelheit in den Wintermonaten sowie die Zeitumstellung. Betroffen sind die Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg. In Hirschberg (Nähe Autobahnausfahrt Hirschberg/Heddesheim) können Abfälle montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und zusätzlich am Samstag, 28. November, von 8 bis 12 Uhr abgegeben werden.

Die AVR Kommunal weist darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, da aufgrund der aktuellen Corona-Situation nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingelassen wird. Die angelieferten Abfälle sollten vorsortiert sein, so dass sich der Entladevorgang nicht unnötig verzögert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Metern sind bei der Anlieferung auf den Anlagen Pflicht. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020