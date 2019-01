Bauvorhabenbegrüßt

Das bestehende Wohnhaus an der Lobdengaustraße 5 in Großsachsen kann erweitert werden. Die Bauherren wollen das Gebäude mit einem zweigeschossigen Anbau als Grenzbebauung vergrößern und das ehemals als zusammenhängende Einheit eines landwirtschaftlichen Anwesens genutzte Wohnhaus damit zu einem „Mehrgenerationenhaus“ mit zwei unabhängig voneinander nutzbaren Wohneinheiten umfunktionieren. Dieses Vorhaben stieß im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) auf einhellige Zustimmung. Der Anbau füge sich in das Erscheinungsbild ein, hatte auch Bürgermeister Manuel Just keine Bedenken. Zwar erreiche der Anbau die Grundstücksgrenze des südlichen Nachbarn, doch das sei hier kein Einzelfall. „In diesem Gebiet haben alle Gebäude mindestens eine Grenzbebauung nach Westen“, warb Just für Zustimmung. Alle ATU-Mitglieder folgten dem Vorschlag und lobten die sinnvolle Ergänzung eines „schönen Gebäudes“.

Für Biotop ein Nachteil

Nach der Beleuchtung im Skulpturengarten in Leutershausen erkundigte sich Andreas Stadler, beratendes Mitglied der FDP im ATU. Das Ganze sei an die Straßenbeleuchtung angeschlossen und brenne damit die ganze Nacht hindurch. Das wäre für das vorhandene Biotop von Nachteil. Stadler regte daher an, die Beleuchtung beispielsweise ab 22 Uhr abzuschalten. Über das Thema ließe sich „trefflich streiten“, räumte Bürgermeister Just ein. Es gebe aber ein Problem. Wenn die Beleuchtung nachts abgeschaltet werde, müsste auch der Weg durch den Garten gesperrt werden. bk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019