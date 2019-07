Behinderungen wegen Radrennen

Am Samstag, 20. Juli, findet das Ladenburger Triathlon-Festival statt. Die Radstrecke führt, wie in den Vorjahren, von Ladenburg über Dossenheim, Wilhelmsfeld, Altenbach, Ursenbach, Rippenweiher, Heiligkreuz, Großsachsen, Leutershausen zurück nach Ladenburg. Im Zeitfenster von 13.45 Uhr bis etwa 16 Uhr kann es auf der genannten Strecke teilweise zu Straßensperrungen sowie zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten. Die Sportler freuen sich über viele Zuschauer an der Strecke. Sperrung in Hirschberg: Talstraße/Breitgasse von 15.15 bis 16.25 Uhr; Obere Bergstraße/Großsachsener Straße/Bahnhofstraße Unterführung am Edeka/Brandenburger Straße/Ladenburger Straße/Breslauer Straße von 15.15 bis 16.30 Uhr. Die Buslinie 682 in Richtung Oberflockenbach ist von der Sperrung nicht betroffen. wn

