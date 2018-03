Bei 15 Helfern geht alles Hand in Hand

Anzeige

Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem ein Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Amerika hat Stars, Sternchen und Glamour – Leutershausen hat das Schlemmerkino, das die Zuschauer im Rahmen der Frühjahrsvorstellung in die Welt des Musicals und nach New York entführt. Passend dazu: Freddy Wonder & Friends, die mit ihren „Liedern zum Warmmachen“ die Zuhörer auf den folgenden Abend einstimmen.

Die sind schon zahlreich erschienen, in der Hölderlinstraße gibt es für Autos kein Durchkommen mehr. Zum Appetizer „Focaccine mit roter Zwiebel und Thymian“ reichen die Verantwortlichen ein Glas Schlemmerkino-Secco. Die Band – in frühlingshaftem Grün gekleidet, „um den Regen hinter uns zu bringen und die Sonne zum Vorschein zu bringen“ – spielt draußen und geschützt durch ein Zelt passende Lieder, während das Publikum mitsingt, tanzt und klatscht. Kein Wunder, bei Ohrwürmern wie „La Bamba“ oder „Country Roads“.

Freddy Wonder, Kai Häfner, Gigu Neutsch und Florian Scharnofske verlegen kurzerhand die Bühne vor die Kinoleinwand, die zahlreiche Luftballons zeigt. „Luftballons machen doch gleich gute Laune“, freut sich Freddy Wonder und das Publikum stimmt ihm mit lautem Applaus zu. „Es sind Perlen der Musik, die wir heute für euch spielen“, kündigt Wonder an, während die Zuhörer auf den roten Sitzen im Olympia-Kino Platz nehmen und mit ihren Weißweingläsern auf einen gemütlichen Abend anstoßen. Schon servieren die rund 15 Helfer die Vorspeise – Edelsalat mit Parmesan.