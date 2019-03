Bei Einbruch Tresor entwendet

Tresor, Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen im Wert von mehreren tausend Euro haben bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in Hirschberg erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben sich die Einbrecher am Donnerstag zwischen 18.30 und 21 Uhr über ein Nachbargrundstück Zutritt zu einem Anwesen in der Ahornstraße verschafft. Dort hebelten sie die Kellertüre auf, um ins Innere zu gelangen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201/1 00 3-0 in Verbindung zu setzen. red/pol

