BI: Wenig Bedarf, dafür viele Probleme

Eine Bürgerinitiative wirbt gerade unter dem Motto „Den Bürgern die Wahl: 10 ha Gewerbefläche?“ für ein Bürgerbegehren gegen die Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg. In einer Presseerklärung erläuterte sie jetzt ihre Ziele und äußerte sich auch zu Kritik an ihren Argumenten.

„Hier zeigt sich, wie alte Wachstumsrituale nach wie vor gepflegt werden, ohne die Endlichkeit der Erde zu berücksichtigen“, schreibt die BI. Für sie wäre es „hilfreich“, wenn der Bund der Selbstständigen (BdS), der die Erweiterung unterstützt, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des bestehenden Gewerbegebietes und der Erweiterung vorlege und damit beweise, dass dieses Projekte wirklich ein Erfolg wird. Die Lage in Hirschberg sieht die BI so, dass nicht zuletzt die Landwirtschaft eindeutig gegen weiteren Flächenverbrauch votiere.

Bei der befürchteten Zunahme des Verkehrs gehe es nicht nur um den Kreisel, sondern um die Verkehrssituation insgesamt: „Wenn der Verkehr kein Problem ist, warum fordert der BdS dann eine Ortsumgehung?“ Das ist für die BI ein Widerspruch. „Sicherlich wird der Verkehr nicht weniger oder besser durch eine Erweiterung“, konstatiert sie.

Fehlende Mitsprache bemängelt

Die Bürger hätten nicht erst jetzt gegen eine Erweiterung Argumente geliefert. Es habe sehr viele, sachliche Einwände gegen den Flächennutzungsplan gegeben. Dieser sei aber nicht offen diskutiert worden, anders als in Edingen-Neckarhausen. Beim Baugebiet „Sterzwinkel“ seien 900 Unterschriften ignoriert, die Einladung zur Diskussion an alle Gemeinderäte und das Rathaus nur vom damaligen Bürgermeister angenommen worden. „Wo waren denn die Gemeinderäte, die so offen diskutieren und ein Ohr für die Bürger haben? Warum soll nun eine offene Diskussion im formalen Prozess des Bebauungsplanes besser laufen, wenn schon mit dem Aufstellungsbeschluss Fakten geschaffen wurden?“, kritisiert die Initiative.

Ein Argument der Befürworter sind die Einkommensteuerzuteilungen, die jedoch gemäß FAG (Finanzausgleichsgesetz) nach dem Wohnsitz vergeben werden. So sei es unerheblich, wo die Menschen arbeiten. Es scheine, dass der BdS nicht die kommunale Finanzierung verstehe, seine Argumente seien schlichtweg falsch und verwirrten die Bürger.

Die Argumentation der Befürworter, dass mehr Kaufkraft im Ort entstehe, werde überschätzt. Erstens müsste dafür zunächst einmal Handel im Ort vorhanden sein. Dieser schrumpfe jedoch. Zweitens verblieben von etwa 6700 Euro Kaufkraft eines Bürgers pro Jahr der Kommune nur etwa 4,40 Euro pro Jahr.

Nachfrage bezweifelt

Ob die Nachfrage nach Gewerbeflächen in einer der schwersten Wirtschaftskrisen so groß sei und bleiben werde, sei fraglich. In Viernheim und weiteren Gewerbegebieten in der Region stünden hunderte Hektar Lagerhallen und Gewerbefläche leer.

Unverständlich sei, warum man zunächst auch an externe Unternehmer Flächen im derzeitigen Gewerbepark vergeben habe und nun eine Nachfrage von Einheimischen bestehe. „Hätte man dies nicht besser bei der Verteilung der damaligen Areale beachten können?“, fragt die BI. Dann hätte man, statt etwa einen Autohof zu bauen, lokale Handwerker ansiedeln können.

„Leider zeugen die Argumente von erheblichem Unwissen über die finanziellen Stellschrauben einer Kommune. Überhaupt ist immer nur von Einnahmen die Rede“, wundert sich die BI: „Kosten für die Erschließung oder zum Erhalt der Infrastruktur, zusätzlichem Aufwand in der Verwaltung werden gar nicht erwähnt. Warum? Wenn der Gewerbepark so lukrativ ist, warum musste die Gemeinde eine Haushaltssperre erklären, und das in Zeiten der Hochkonjunktur?“

Info: Weitere Infos unter www.bbhirschberg.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020