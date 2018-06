Bibelgarten als Ort für Glaube, Hoffnung, Liebe

Anzeige

Die mediterrane Atmosphäre, die schöne Lage am Hang mit Blick über die Rheinebene und das Motto „Glaube, Hoffnung Liebe“ – es gibt wahrlich viele Gründe, weshalb der evangelische Bibelgarten so beliebt ist. Am 22. Juni 2008 wurde er offiziell eingeweiht. Am 16. und 17. Juni wird das zehnjährige Bestehen gefeiert.

Auf dem 500 Quadratmeter großen Areal zwischen Friedhof und evangelischer Kirche trafen sich jetzt die Initiatorin Andrea Müller-Bischoff, Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt, Kirchengemeinderat Uli Schulz und die katholische Gemeindereferentin Gabi Mihlan-Penk, um das Jubiläumsprogramm vorzustellen.

Müller-Bischoff freute sich besonders, weil der Bibelgarten so gut besucht werde. Gut 50 ehrenamtliche Mitarbeiter hätten dauerhaft in den letzten Jahren Hand angelegt und geschwitzt, um den Bibelgarten blühen zu lassen.