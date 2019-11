Bilderbuchkino in Bücherei

Am Mittwoch, 20. November, gibt es das Bilderbuchkino „Dornröschen“ in der Gemeindebücherei. Die Geschichte wird wie immer mithilfe von Dias erzählt. Verwunschen von der bösen Fee fällt Dornröschen in einen 100-jährigen Schlaf. Und mit ihr der gesamte Hofstaat. Bis ein Königssohn Dornröschen findet und ihr einen Kuss gibt. Sie erwacht und das Leben kehrt in das Schloss zurück. Thema: Märchen. Alle Kinder ab drei Jahren sind eingeladen und treffen sich um 15 Uhr in der Grundschule. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung wird gebeten. Infos gibt es unter der Telefonnummer 06201/50 80 25. wn

