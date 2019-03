Blues Box spielt im Lamm

Am Freitag, 12. April, spielt die Band Blues Box im „Wirtshaus zum Weißen Lamm“ in Großsachsen. Bluesig rockende Slide-Gitarre, Power Drums, stampfender Bass – so kann man die Musik der Gruppe beschreiben. Die aus Karlsruhe stammende Band hat sich im Jahr 2000 gegründet und seitdem unzählige Auftritte in Clubs und auf Festivals in ganz Deutschland gespielt.

Neben Coversongs liefert die Band auch hörenswerte bluesig-rockige Eigenkompositionen, was sie auf ihrer aktuellen CD „All Or Nothing“ beweisen. Bei ihren Konzerten bestechen sie durch unbändige Power und Spielfreude. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Karten gibt es unter der Rufnummer 06201/5 72 57. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. wn

