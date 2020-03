Brand in Destillerie auf Obsthof

Mit Hilfe der Drehleiter löschte die Feuerwehr von oben. © René Priebe

Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro ist am Freitagabend bei einem Brand auf einem Obsthof an der Bergstraße entstanden (wir berichteten am Samstag bereits kurz). Entgegen erster Angaben der Polizei befindet sich der Hof nicht auf Schriesheimer Gemarkung, sondern in Hirschberg-Leutershausen.

Aus noch ungeklärter Ursache war es in der Schnapsbrennerei zum Austritt von Alkohol gekommen, der sich an der heißen Destillieranlage entzündete. Die Flammen erfassten das Dach der Scheune, in der die Anlage untergebracht ist. Das Dach wurde laut Polizei komplett zerstört, die betroffene Anlage schwer beschädigt. Eine zweite direkt daneben blieb den Angaben zufolge weitgehend heil. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter Atemschutz im Innern und parallel dazu über die Drehleiter von außen. Knapp eine halbe Stunde nach dem ersten Alarm sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, informiert die Schriesheimer Wehr. Eine weitere Stunde später war es demnach ganz gelöscht. Die Nacharbeiten dauerten bis gegen 21 Uhr. Im Einsatz waren knapp 80 Kräfte, die meisten von den Feuerwehren Schriesheim und Hirschberg. Unterstützung kam auch aus Dossenheim, Ilvesheim, Ladenburg, Heddesheim und Edingen-Neckarhausen. agö

