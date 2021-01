Bücher frei Haus

Seit Kurzem bietet die Gemeindebücherei Hirschberg für die Zeit des Lockdowns einen Lieferservice für Medien an. Dies teilte die Einrichtung in einer Presseerklärung mit. Der neue Service richtet sich in erster Linie an diejenigen, die das digitale Angebot der Onleihe nicht nutzen können oder möchten.

Alle Medien (außer Spiele) können Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 06201/50 80 25 oder per E-Mail an bibliothek@hirschberg-bergstrasse.de unter der Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und Ausweisnummer bestellt werden. Wer etwas ausleihen will, sollte möglichst vorher im Web-OPAC (https://web-opac.kivbf.de/hirschberg/index.asp?DB=Hirschberg) nachschauen, welche Medien verfügbar sind.

Verlängerung bis 8. Februar

Es können maximal drei Medien pro Ausweis und Lieferung bestellt werden. Geliefert wird dienstags und donnerstags am Nachmittag. Rückgaben können nicht entgegengenommen werden. Alle Medien werden zunächst bis zum 8. Februar verlängert. Medien aus der Zweigstelle Großsachsen werden nur in Großsachsen, Medien aus der Zweigstelle Leutershausen nur in Leutershausen ausgeliefert. Eine Ausnahme sind Medien für Erwachsene, die auch nach Großsachsen bestellt werden können. red

