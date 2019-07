Bürger haben die Wahl

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Knapp zwei Monate nach der Kommunalwahl dürfen die Einwohner von Leutershausen und Großsachsen am Sonntag noch einmal zu den Urnen gehen: Gewählt wird ein neuer Bürgermeister.

Für die Nachfolge von Manuel Just, der zuvor nach längeren Querelen sein Amt als Weinheimer Oberbürgermeister antrat, bewerben sich vier Kandidaten. Früh stand schon fest, dass Ralf Gänshirt seinen Hut in den Ring werfen würde; der 51-jährige Hauptamtsleiter ist parteilos, wird aber von Freien Wählern, Grünen und SPD unterstützt. Die CDU steht dagegen hinter ihrem Parteifreund Christian Würz; der 53-Jährige ist Erster Kriminal-Hauptkommissar und Mitglied des Gemeinderats. Der gleichaltrige Jens Flammann machte seine Bewerbung von einer Mindestzahl Unterstützer abhängig; als die zusammen kamen, entschloss sich der Volkswirt, seine Unterlagen abzugeben. Jüngster in der Runde und ebenfalls parteilos ist der 26-jährige Objektpfleger Tobias Wolk, Hirschberger wie Würz. stk

