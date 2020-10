Bürgerentscheid laut Rathaus zulässig

Die Hirschberger treffen am Sonntag, 14. März 2021, gleich zwei Entscheidungen: Zum einen, wer in den Landtag kommt, zum anderen, ob der Gewerbepark um zehn Hektar erweitert werden darf. Denn die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, das entsprechende Bürgerbegehren anzunehmen, weil die Kriterien erfüllt sind.

Sprich der Bürgerentscheid zum „Erhalt der Ackerflächen südlich des Gewerbeparks“ ist zulässig. Dies ist das Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung. Ein entsprechender Beschlussvorschlag liegt am Dienstag auf dem Tisch bei der Sitzung des Gemeinderats – und das Abstimmungsergebnis dürfte klar sein. Sind die Voraussetzungen nämlich erfüllt, muss der Gemeinderat das Bürgerbegehren für zulässig erklären.

Vertrauenspersonen berichten

Gleich zu Sitzungsbeginn werden die drei Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative, Manfred Maurer, Arnulf Tröscher und Edgar Wunder, ihre Standpunkte darlegen. Beim nächsten Tagesordnungspunkt geht es dann um die formale Abstimmung. Ausgangspunkt für das zweite Hirschberger Bürgerbegehren nach 2013 – damals ging es um die Einführung der Gemeinschaftsschule – ist der Gemeinderatsbeschluss vom 20. Juli. Darin hatten sich Freie Wähler, CDU, FDP und Bürgermeister Ralf Gänshirt für die Änderung des Bebauungsplans „Gewerbepark Hirschberg Süd“ ausgesprochen, mit dem Ziel, das Gewerbegebiet in südlicher Richtung um zehn Hektar zu erweitern. Die genannten Fraktionen sehen in dem Gewerbepark eine Erfolgsgeschichte, die sie fortschreiben möchten. Mit der Erweiterung sollen vor allem zusätzliche Einnahmen in Form von Gewerbesteuern erzielt werden.

Grüne Liste Hirschberg (GLH) und SPD bevorzugen hingegen eine kleinere Lösung und enthielten sich mehrheitlich der Stimme. Nur GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle lehnte die Erweiterung in der Sitzung ab.

Der Beschluss des Gemeinderats rief die Gegner des Vorhabens auf den Plan. Diese gründeten eine Bürgerinitiative. Ihr Argument: „In Zeiten des sich zuspitzenden Klimawandels, des Artensterbens und der Verknappung von Ackerflächen, um eine regionale Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten, können wir es uns nicht leisten, mit dem Flächenfraß durch Überbauung einfach so weiterzumachen. Deshalb sind wir dagegen, dass diese Ackerflächen jetzt bebaut werden sollen.“

In der Folgezeit sammelten die BI-Vertreter eifrig Unterschriften und trafen sich zudem wöchentlich im Großsachsener Zollhof. Fristgerecht (innerhalb der dreimonatigen Frist) wurde dann am 22. September das Bürgerbegehren mit den notwendigen Unterschriften eingereicht.

Für ein solches Bürgerbegehren ist ein Quorum notwendig. Dies bedeutet, dass mindestens sieben Prozent der Bürger (Personen über 16 Jahre mit einer deutschen oder EU-ausländischen Staatsangehörigkeit, die seit mindestens drei Monaten in Hirschberg wohnen) unterzeichnet haben müssen. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterschriften am 22. September waren für die Zulässigkeit somit 555 Unterschriften notwendig. Die BI reichte 896 Unterschriften ein. Diese wurden von der Verwaltung geprüft, 840 Unterschriften wurden für gültig befunden. Damit ist das Quorum erreicht.

Als Termin für den Bürgerentscheid bietet sich laut Hirschberger Verwaltung der Tag der Landtagswahl am Sonntag, 14. März 2021, an. Das Rathaus verweist auf die Vorteile der Organisation und die entstehenden Synergien. Bereits mit der Einreichung ihres Antrags teilten die Vertrauenspersonen mit, dass sie den Termin mittragen werden.

Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 20. Oktober, nicht nur über die Zulässigkeit und den Termin, sondern auch über die Fragestellung für den Bürgerentscheid „Erhalt der Ackerflächen südlich des Gewerbeparks“.

Sie lautet wie folgt: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20. Juli 2020 zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg Süd auf heutige Ackerflächen aufgehoben wird?“ Diese Frage formulierte übrigens die Bürgerinitiative. Wichtig bei der Formulierung war es, dass die Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden kann.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020