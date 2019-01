Bürgermeister Just beklagt fehlenden Respekt

Wer eine lange Abschiedsrede erwartet hat, wird enttäuscht: Beim gestrigen Neujahrsempfang der Gemeinde Hirschberg geht Bürgermeister Manuel Just nur mit knappen Worten auf seinen dieses Jahr anstehenden Weggang von Hirschberg ein – man kann darüber spekulieren, ob der gewählte Weinheimer OB die vielen, in letzter Zeit oft benutzen Redewendungen vom „letzten Mal“ nicht mehr hören kann. Er geht lieber auf die am 26. Mai anstehenden Kommunalwahlen ein und auf die Tatsache, dass auch dann viele langjährige Gemeinderäte nicht mehr antreten werden.

Nun sind sie alle da, Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf, Vertreter von Vereinen, Schulen, Kindergärten und -krippen, Kirchen, und sogar die Aktion Sternsinger hat eine Abordnung in die voll besetzte Aula der Martin-Stöhr-Schule geschickt, die programmatisch vorträgt: „Wir kommen daher aus dem Morgenland“. Kinder und Jugendliche der Musikschule Schriesheim-Hirschberg übernehmen den musikalischen Part an diesem Vormittag: Hannah und David Rinneberg, Manuel Haag und Leon Dawkins erfreuen mit einem bunt gemischten Instrumentalprogramm.

Der Gemeinde stehe ein abwechslungsreiches und von Veränderungen geprägtes Jahr bevor, bemerkt Just; sein Blick zurück fällt deshalb kurz aus: In die elfeinhalb Jahre seiner Amtszeit fielen der Bau der zwei Seniorenzentren, Bau und Teilsanierung von Krippen und Kindergärten, die Schaffung des Waldkindergartens, die Sanierung der beiden Grundschulen sowie der Bau eines Ärztehauses in Großsachsen sowie des Hilfeleistungszentrums. Mehr ins Detail geht er bei der Bebauungsplanänderung im „Sterzwinkel“: Die Edeka-Erweiterung sei sinnvoll; sollte es aber nicht gelingen, gegenüber einen Drogeriemarkt und Praxen zu bauen, wäre das „eine vergebene Chance“.

Dann der Blick auf die Zukunft: Eine neue Kinderkrippe in Großsachsen wird bald eröffnet, der Spielplatz am Landwehrhagener Platz saniert. Lang ist die Liste der Großprojekte, angefangen mit dem evangelischen Kindergarten, der bis zur Fertigstellung Ende 2020 zwischen sechs und sieben Millionen Euro kosten dürfte. Just hält den heutigen Kritikern vor, dass auch viele von ihnen seinerzeit mit der Stadtbaukommission für eine ortstypische Dachneigung stimmten – ein flacheres Dach wäre „ein Fremdkörper an dieser Stelle“ geworden.

Das nächste große Vorhaben, das Hallensanierungs- und Nutzungskonzept, gehe bald in die nächste Runde, kündigt er an: In den kommenden Wochen sollen die Untersuchungsergebnisse zu Hallensanierung, Neubau oder einem dritten Spielfeld im Gemeinderat vorgestellt werden. Ein weiteres Neubaugebiet will der Rathauschef nach dem Vorbild des Weinheimer Grundsatzbeschlusses mit 20 Prozent sozialem Wohnungsbau entwickeln. Für die Digitalisierung will er ein Konzept erarbeiten lassen, zudem müsse der Gewerbepark ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Die neue kommunale Homepage soll eine Erleichterung für die Bürger bringen: Bald soll eine Online-Anmeldung für Krippe und Kindergarten möglich sein. Das größte Problem sei die Verkehrssituation in der Großsachsener Ortsdurchfahrt: Die neue Ampelschaltung habe zwar eine Verbesserung des Verkehrsflusses, aber noch nicht die „große Lösung“ gebracht, zeitweise komme es noch immer zu Staus. Just wirbt engagiert für eine Kommission und ein geschlossenes Auftreten: Gegenüber möglichen Zuschussgebern und Straßenbaulastträgern „haben wir nur dann eine Chance, wenn wir möglichst geschlossen“ hinter einer Lösung stehen.

Gegen verbale Entgleisungen

Eindringlich wird seine Ansprache auch zum Ende hin. Dann nämlich, als er verbale Attacken aus der Anonymität des Internets kritisiert und einen Verfall der „Umgangskultur“, für den er nicht nur exemplarisch Regierungschefs wie Trump, Putin oder Erdogan nennt, sondern auch den Bundestag mit verbalen Entgleisungen vom „Kopftuchmädchen“ über „Hass macht hässlich“ bis zu „ab morgen kriegen Sie in die Fresse“. Er mahnt die Vorbildfunktion des Gremiums an, stellt fest: „In unserem Land fehlt es vermehrt an Respekt – an Respekt gegenüber unseren Mitmenschen!“

