Bürgermeister will Steuern in Hirschberg erhöhen

Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt macht mit seiner Ankündigung in der Neujahrsansprache ernst und will Grund- und Gewerbesteuern erhöhen. Der Gemeinderat entscheidet in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 28. Januar, ob Gewerbetreibende, Grundstücks- und Immobilienbesitzer und damit indirekt auch Mieter ab diesem Jahr stärker zur Kasse gebeten werden. Die Erhöhung soll zwischen 9,4 bis 12 Prozent ausfallen. Der Verwaltungsausschuss hat dem Vorhaben nichtöffentlich bereits zugestimmt.

Am unteren Ende der Skala

Gewerbe und Grundeigentümern ging es in Hirschberg bisher ganz gut. Im Ranking der 54 Kreiskommunen lag die Gemeinde auf Platz 51 beziehungsweise 49 und damit ganz unten auf der Skala. Die Realsteuerhebesätze für das Gewerbe sind beispielsweise aktuell nur in Heddesheim, Sankt Leon-Rot und Walldorf niedriger. Das ist an sich noch kein Grund, die Hebesätze zu erhöhen. Nach Ansicht der Verwaltung gibt es aber ein strukturelles Haushaltsdefizit, das alleine durch Einsparungen nicht kompensiert werden kann. „Bei den Steuersätzen sind wir in Hirschberg im Kreis im unteren Drittel, bei der Gewerbesteuer zum Beispiel bei 320 Prozentpunkten“, hatte Bürgermeister Gänshirt Anfang des Jahres im Interview mit dem „MM“ erklärt.

Der Etatentwurf für 2020 sieht Kreditaufnahmen von drei Millionen Euro vor. Das sei nach der Gemeindeordnung aber nur dann erlaubt, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich sei oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Gemeinde liege zudem bei niedrigeren Sätzen, als bei den Zuwendungen aus dem kommunalen Ausgleichsstock angerechnet würden - mit der Folge, dass im Bedarfsfall weniger Investitionshilfe flösse.

Die Hebesätze sind seit 14 Jahren stabil und wurden zuletzt 2006 erhöht. Sie sollen rückwirkend zum 1. Januar 2020 wie folgt steigen: Die Grundsteuer für unbebaute Grundstücke um zwölf Prozent von 250 auf 280 Prozent, die Grundsteuer für bebaute Grundstücke um zehn Prozent von 300 auf 330 Prozent, die Gewerbesteuer um 9,4 Prozent von 320 auf 350 Prozent.

Die Gemeinde geht in diesem Jahr von Mehreinnahmen in Höhe von 534 000 Euro aus. Zusammen mit einer erwarteten Verbesserung bei den Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 200 000 Euro, die noch nicht in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet ist, würde sich die geplante Kreditaufnahme von drei Millionen Euro somit auf 2,3 Millionen Euro verringern.

Gleichzeitig soll der Gemeinderat eine neue Hebesatz-Satzung beschließen, in der die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer für mehrere Jahre festgelegt sind. Das hätte den Vorteil, dass der Gemeinderat die Hebesätze künftig nicht jedes Jahr mit der Verabschiedung des Haushaltes durch Beschluss festlegen muss.

Weiteres Thema im Gemeinderat ist eine Anfrage der Grünen Liste zum „DigitalPakt Schule“, aus dem auch für die beiden Hirschberger Grundschulen Zuschüsse erhalten werden. Voraussetzung ist allerdings, dass diese bis spätestens April 2022 einen Medienentwicklungsplan eingereicht und genehmigt bekommen haben. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Am Beginn der Gemeinderatssitzung haben Bürger Gelegenheit, sich in einer Fragezeit zu Wort zu melden. maz

