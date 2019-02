Buwe-Flohmarkt am 10. März

Es ist wieder Zeit, um in Keller oder Garage auszumisten und Unnötiges zu verkaufen. Gelegenheit hierzu bietet sich beim Flohmarkt „Alles rund ums Kind“, den die Großsaasemer Buwe am Sonntag, 10. März, zwischen 11 und 14 Uhr in der Sachenhalle veranstalten. Erfahrungsgemäß finden sich auf den Tisch viel Kinderkleidung und Spielsachen. Während die Eltern in Ruhe herumstöbern können, dürfen sich die Kinder über eine Spielecke freuen und zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen Würstchen und frisch gepressten Apfelsaft.

Die Standanmeldung erfolgt im Internet unter der Adresse www.eventbrite.de, Suchstichwort: Flohmarkt Sachsenhalle. Pro Verkäufer und Adresse wird nur ein Tisch vergeben. Die Gebühr beträgt neun Euro. Falls die Anzahl der Meldungen die maximale Anzahl von Tischen überschreitet, werden die Plätze ausgelost. Anmeldeschluss ist der 23. Februar. hr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019