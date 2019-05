CDU für Würz, FW für Gänshirt

Der Bürgermeisterwahlkampf in Hirschberg nimmt Fahrt auf. Sowohl CDU als auch Freie Wähler haben am Mittwoch beraten, welchen Kandidaten sie unterstützen wollen. Die CDU sprach sich dabei einstimmig für ihren derzeitigen Fraktionsvorsitzenden und Ersten Kriminalhauptkommissar Christian Würz (52) aus. Mitbewerber Ralf Gänshirt (51, parteilos) kann sich dagegen auf ein überzeugendes Votum der Freien Wähler stützen: 23 von 25 Anwesenden gaben dem Hauptamtsleiter in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ihre Stimme. Gänshirt und Würz haben als bisher einzige Kandidaten ihre Bewerbung abgegeben. Die Frist dazu endet jedoch erst am 24. Juni. Wahltermin ist am Sonntag, 21. Juli. WN/stk

