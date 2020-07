Datennetz geht in Betrieb

Wasserrohrbrüche sind ärgerlich und sollten möglichst schnell erkannt werden. Der Wasserzweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße, der Haushalte und Gewerbe in Hirschberg und Heddesheim mit Trinkwasser versorgt, kontrolliert daher täglich die Verbräuche an seinen zwölf Übergabeschächten. Bislang geschieht das per Funk, was nicht immer funktioniert. Aus diesem Grund wurde in den letzten zwei Jahren für mehr als 200 000 Euro ein Datenübertragungsnetz in die Schaltwarte im Wasserwerk installiert. Am 10. Juli soll es in Betrieb genommen werden, wie der Heddesheimer Bürgermeister und Vorsitzende des Zweckverbandes, Michael Kessler, bei einer Sitzung des Verbandes im Hirschberger Rathaus bekanntgab.

Die Verbandsversammlung überträgt nach einstimmigem Votum am 1. November die technische Betriebsführung erneut den Stadtwerken Weinheim. Die erledigen diese Aufgabe bereits seit neun Jahren, weil es für kleinere Verbände wie die Gruppenwasserversorgung personell schwierig ist, das entsprechende Know-how vorzuhalten, wie Kessler sagte. Der Vertrag wurde bisher immer wieder stillschweigend verlängert. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte den Zweckverband jedoch 2018 aufgefordert, die Leistung nach so langer Vertragslaufzeit einem Wettbewerb zu unterziehen und neu auszuschreiben. Billiger wird es allerdings nicht. Statt 67 000 Euro muss die Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße künftig etwas über 79 000 Euro im Jahr bezahlen.

Eine Ausschreibung war erst gar nicht zustande gekommen, weil der Verband lediglich Unternehmen aus einem Umkreis von 20 Kilometern für geeignet hielt, die technische Betriebsführung zu übernehmen und nur die Stadtwerken Weinheim Interesse zeigten. Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, der zur Sitzung nach Hirschberg gekommen war, sah in dem Vertrag eine klassische Win-win-Situation: Der Zweckverband profitiere von den Stadtwerken Weinheim, diese wiederum könnten ihr Personal besser auslasten.

Verbrauch gesunken

Weiteres Thema war die Erneuerung der Absperrarmaturen und Rohrleitungen im Niederzonenbehälter. Kessler sprach von „Schreckensmomenten“, als sich herausgestellt habe, dass die Absperrarmaturen, die vermutlich aus den 60er-Jahren stammen, nicht mehr richtig funktionierten. Der Auftrag ging an die Firma Tecoba GmbH, die mit 79 000 Euro das preisgünstigste Angebot vorgelegt hatte. Zusammen mit Tiefbauarbeiten und Honoraren kommt die Maßnahme auf 108 000 Euro, 8000 Euro mehr als im Haushalt geplant.

Die Verbandsversammlung stellte ferner den Jahresabschluss für 2019 fest, der Mehrkosten in Höhe von 90 000 Euro gegenüber dem Plan festhält. Diese resultieren im Wesentlichen aus einer Trinkwasserverunreinigung und Brunnensanierung. Betriebs- und Finanzkosten teilen sich die beiden Kommunen über Umlagen. Diese berechnen sich nach dem verbrauchten Wasser. In der Regel entfällt auf Heddesheim dabei etwas mehr als die Hälfte, auf Hirschberg etwas weniger.

2019 hat sich das noch etwas zugunsten von Hirschberg verlagert: Dort wurden knapp 538 000 Kubikmeter Wasser verbraucht (46,32 Prozent), in Heddesheim flossen 623 000 Kubikmeter Wasser (53,68 Prozent). Der Wasserverbrauch ging dem Vorjahr in beiden Kommunen zurück: in Hirschberg um 57 000 Kubikmeter, in Heddesheim um 32 000. Heddesheim unterhalte ein Freibad, begründete Kessler den höheren Verbrauch in seiner Gemeinde und fügte scherzend hinzu, dass viele Hirschberger zum Duschen an den See kämen. maz

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020