Hirschberg.Knapp zwei Monate nach seiner Wiederwahl hat Stefan Dallinger seine zweite Amtszeit nun auch ganz formal begonnen: In der öffentlichen Sitzung des Kreistages wurde der 55-Jährige gestern Nachmittag in seiner Heimatgemeinde Hirschberg von Regierungspräsidentin Nicolette Kressl für weitere acht Jahre als Landrat des Rhein-Neckar-Kreises offiziell verpflichtet.

Der CDU-Politiker steht seit 2010 an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landkreises in Baden-Württemberg, nachdem er zuvor Bürgermeister von Schwetzingen war und hohe Funktionen in regionalen Gremien inne hatte.

Rhein-Neckar-Kreis Mit rund 545 000 Einwohnern ist der Rhein-Neckar-Kreis der bevölkerungsstärkste Landkreis in Baden-Württemberg; bundesweit steht er damit an fünfter Stelle. Entstanden ist er durch die Gebietsreform 1973. Damals wurden die Landkreise Mannheim und Heidelberg, die nördliche Hälfte des Kreises Sinsheim und die Gemeinde Lindach aus dem Kreis Mosbach vereinigt. Der Rhein-Neckar-Kreis besteht aus 54 Kommunen. Größte ist Weinheim mit 45 000 Einwohnern. -tin

Am 13. März wurde Dallinger mit 80 gegen 17 Stimmen für den Grünen Wilfried Weisbrod vom Kreistag bestätigt. Als wichtigste Ziele für seine zweite Amtszeit nannte er gestern Mobilität und Digitalisierung, aber auch die Krankenhausfinanzierung.