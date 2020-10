„Demokratie muss eine Extrarunde drehen“

Die Beratung ging schnell: Der Gemeinderat machte am Dienstagabend den Weg frei für den Bürgerentscheid zum Erhalt von Ackerflächen südlich des Gewerbeparks. Die Bürgerinitiative hatte hierzu 896 Unterschriften gesammelt, um den Gemeinderatsbeschluss zur Erweiterung rückgängig zu machen.

Am Ende waren 840 Unterschriften gültig, die form- und- fristgerecht am 22. September eingereicht worden waren. Damit war die Voraussetzung für die Zulässigkeit erfüllt. Mit den Stimmen von Freien Wählern, CDU, Grüne Liste Hirschberg (GLH), SPD und FDP befürwortete das Gremium diesen Bürgerentscheid, der am 14. März parallel zur Landtagswahl durchgeführt wird.

Zu Beginn der Sitzung erläuterten die drei Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative, die über einen „harten Kern“ von 20 Aktiven verfügt, ihre Standpunkte. Edgar Wunder, der sich um die Rechts- und Verfahrensfragen kümmert und bereits an 300 Bürgerbegehren beteiligt gewesen ist, hofft „auf eine sachbezogene Diskussion und nicht auf eine Debatte, bei der man sich an Personen abarbeitet“. Edgar Wunder betonte auf Anfrage des „MM“, der Beschluss des Gemeinderates für die Erweiterung sei ein Fehler gewesen. Das Begehren sei für die Bürger die einzige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Landwirt Arnulf Tröscher meinte, bei den betreffenden Ackerflächen handle es sich um wertvollste Böden: „Der Boden ist die Grundlage für unsere Ernährung, er ermöglicht Leben. Zudem ist er wichtig fürs Klima“, argumentierte er.

Verkehrserschließung ungeklärt

Manfred Maurer lieferte weitere Argumente. So fürchtet er zusätzlichen Verkehr: „Schon heute ist der Kreisel, über den alles erschlossen werden soll, sanierungsbedürftig.“ Die geplante Erschließung über ein Privatgrundstück hielt er für „abenteuerlich“.

Maurer wollte ferner klären, ob die Hirschberger Firmen überhaupt einen Bedarf für die Erweiterung hätten. Völlig überbewertet sei für ihn die Aussage, wonach mehr Gewerbesteuern fließen würden.

CDU-Fraktionssprecher Christian Würz verteidigte den „wohlüberlegten, sachlichen und ehrlichen Gemeinderatsbeschluss zur Erweiterung. Seien Sie nicht gegen etwas, sondern unterbreiten Sie uns Alternativvorschläge zur Erfüllung unserer Aufgaben. Genau dies vermisse ich“, ergänzte er: „Hoffentlich sorgt der Bürgerentscheid mit seiner Mehrheit dann für eine Befriedung.“

GLH-Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt sah alle Kriterien erfüllt und sagte Ja. Auch SPD-Fraktionssprecherin Eva-Marie Pfefferle votierte mit Ja. Werner Volk, Fraktionssprecher der Freien Wähler, stimmte zu, meinte aber: „Mit dem Geld hätten wir etwas anderes machen können.“ FDP-Fraktionssprecher Oliver Reisig fügte hinzu, dass die „Demokratie manchmal eine Extrarunde drehen“ müsse.

