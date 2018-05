Der „Macher“ des Gassefestes

Anzeige

Er gilt als Cheforganisator des einstigen Gassefestes. Gestern feierte Karl Kreis seinen 70. Geburtstag. Denkt er an das Fest zurück, blutet ihm das Herz: „Dass die Großsaasemer Kerwe verschwunden und das ehemals legendäre Gassefest auf eine kleinere Veranstaltung geschrumpft ist, das habe ich von Anfang an befürchtet und die Verantwortlichen nachdrücklich vor der 2005 beschlossenen Zusammenlegung gewarnt – vergeblich.“ Einerseits sei er froh gewesen, damals die Verantwortung und viel Arbeit abgeben zu dürfen, andererseits bedauert er, dass beides nicht mehr stattfinde, denn man hätte es mit aktualisiertem Konzept gut weiterführen können.

Der Jubilar wurde 1948 in seinem Elternhaus in der Kirchgasse 25 als Jüngster von fünf Kindern des Schmiedemeisters Philipp Kreis und Ehefrau Katharina geboren. Nach der Schule startete Kreis seine berufliche Karriere bei der Bezirkssparkasse Weinheim mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Später wurde er Sparkassen-Betriebswirt. Ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter folgte 1984, als er als Gruppenleiter für das gewerbliche Immobiliengeschäft zur damaligen Bakola (Badische Kommunale Landesbank) nach Mannheim wechselte. 1992 ging er zur Sparkasse Mannheim und wurde Leiter der Filiale Kunststraße. Aus gesundheitlichen Gründen gab Kreis seine geliebte Tätigkeit in der Sparkassen- Organisation auf.

Neben seinem Beruf war er in vielen Vereinen aktiv. Bei „seinem“ MGV Sängerbund war er lange Jahre Schriftführer, Vizevorsitzender und Ehrungsbeauftragter. Der MGV ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Kreis engagiert sich im evangelischen Kirchenchor, im Männerchor der Sängereinheit Leutershausen und sang beim MGV Hohensachsen.