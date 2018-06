Deutschen die Daumen drücken

Anzeige

Wenn vom 6. bis 8. Juli das 42. Heisemer Straßenfest in den Scheunen, Höfen und Gassen gefeiert wird, dann sind mit Sicherheit drei Vereine besonders gefordert, denn parallel zum Straßenfest läuft die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und die interessiert natürlich die Fans genauso wie schon andere Sportevents in der Vergangenheit. Der Fußballverein 1922 ist wieder im Hof des ehemaligen FVL-Ehrenmitglieds Heinz Stöhr (Hauptstraße 11), auch der MGV 1884 mischt traditionell im Anwesen von Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer (Kreuzgasse 10) mit und der Dartclub (Hauptstraße 17) öffnet im Hof seines Vorsitzenden Oliver Richter die Tore für die Fußballfans.

„Ich glaube, dass es jedes Jahr ein anderes sportliches Event zum Straßenfest gibt“, so der zweite FVL-Vorsitzende Jürgen Drefs, der den Vereinschef Marcel Fischer vertritt, der nach der Meisterschaft seiner Kicker und dem Aufstieg in die Kreisliga erst einmal abschalten muss. Doch die Fußballer sind mittlerweile schon geübt in Sachen „Public Viewing“ mit den vielen Fans. Mit dem „Bit-Stand“ vor dem Hof schafft der FVL so etwas wie „Stadion-Atmosphäre“ in der Hauptstraße, das zeigt die Vergangenheit, als der Hof brechend voll gewesen ist. Das kann auch der Vorsitzende Harald Brand vom MGV 1884 bei Fritz Bletzer neben dem „Kronenbrunnen“ bestätigen, wo es auch wieder Live-Musik“ geben wird. „Wir übertragen alle Spiele am Freitagabend und am Samstag mit Beamer auf eine Leinwand und im Hof selber haben gut 100 Besucher Platz und für Essen und kühle Getränke ist gesorgt“, so der Vorsitzende.

Programm 6. Juli: 19 Uhr: Schwäbischer Abend bei der SE 1864 im „Rose Hof“; Ü30-Party beim Handball-Förderverein, Mittelgasse 4 und Live-Musik beim MGV 1884 ab 20 Uhr am „Krone Brunnen“, „Bit-Stand“ beim FVL. 7. Juli: Ab 8 Uhr Flohmarkt; 10.30 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor; ab 10.45 Uhr Guggemusik „Heddesheimer Zahlenkracher“; 11 Uhr offizielle Eröffnung am „Krone Brunnen“ in der Kreuzgasse/Mittelgasse mit dem letzten Fassbieranstich durch Bürgermeister Manuel Just; 11.30 bis 13 Uhr das Gitarrentrio „Guitarzmiles“ an der Kreuzung Hauptstraße/Raiffeisenstraße; 12 Uhr Kinderolympiade mit dem FVL, SGL 1c, 1. DCH, MGV 1884, AWO, Schnatterenten und der Kapelle AM; 14 Uhr Dartturnier beim 1. DCH „Darts mit Fußball“, 17.30 Uhr Zauberer „Hermanus“ beim Partnerschaftsverein. 8. Juli: Um 10 Uhr ist der ökumenische Gottesdienst im „Rose Hof“ bei der SE 1864 und Frühschoppen sowie Mittagessen bei der SE 1864 und dem MGV 1884; „Heisemer Zweikampf“ steigt um 11.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Raiffeisenstraße. wh

Beim Dartclub läuft parallel dazu ein Dart-Turnier mit schönen Preisen und der Imbisswagen vor dem Eingang zum Hof hat wieder einiges an Schmankerln zu bieten. So sollen die Herzen der Damen beim „Lynchburg-Lemonen-Whisky-Getränk“ nur so dahinschmelzen, wie Oliver Richter behauptet.