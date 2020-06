Deutung der Orakel-Worte

Balsam für die Ohren kann der Bariton von Peter Schöne sein. Wie Samt und Seide. Lyrisch, schlank. Der Sänger nennt in Hirschberg sein von Beethoven umranktes Liedprogramm ja auch „Elysium“. „An die ferne Geliebte“ steht an dessen Anfang, und dass diese kleine Werkfolge durchkomponiert ist, kommt bei Schöne wunderbar heraus, es gibt eine Art Happy End: „Ein liebend Herz erreichet / Was ein liebend Herz geweiht.“ Durch (Herzens-) Kampf zum Sieg. Es ist fast wie am Ende einer großen Sinfonie von Beethoven.

Es ist aber in jedem Fall der letzte Tag beim Liedfest in der Alten Synagoge. Wiederum bestätigt sich der hohe künstlerische Standard dieses vom Hirschberger Kulturförderverein veranstalteten kleinen, feinen Festivals – dem ersten, das in Baden-Württemberg nach der Corona-Zwangspause gewagt wird.

Bejubelte Darbietung

Sänger Peter Schöne ist am Staatstheater in Saarbrücken engagiert, doch seine größte Liebe scheint dem Liedgesang zu gelten. Dabei zeigt er starkes Interesse an Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, auch in Hirschberg, wo er Hindemiths „Sechs Lieder nach Gedichten Hölderlins“ mit plötzlich gar nicht mehr balsamischem, sondern gebieterischem Ton ausstattet. Hölderlins Orakel-Worte klingen angemessen dunkel, während sie in György Kurtágs „Hölderlin-Gesängen“, unbegleitet vom Klavier, meistens fast stimmlos aufbereitet werden. Flüsternd oder summend. Häufig auch im Sprechgesang. Das ist manchmal so rätselhaft wie „Pallaksch, Pallaksch!“, eine Wortschöpfung des Dichters, die vermutlich „Weder ja noch nein“ bedeutet. Schöne glückt eine bejubelte Performance.

Außerdem gelingt es ihm, drei Liedern Mozarts eine feine Ironie zu schenken (Alexander Fleischer am Klavier verziert sie mit aparten Ornamenten). Und der Zugabe „Es war einmal ein König, der hatt’ einen großen Floh“ (von Beethoven) befreienden Humor: Von Juckreiz schwer geplagt, schmeißt er die Jacke weg. Das ist ein letzter Hinweis auf das große Engagement, das beim Hirschberger Liedfest waltet. Und ein paar Sponsoren mehr verdient hätte. HGF

