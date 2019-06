Die fetten Jahre sind vorbei

Mit ihrer Haushaltssperre hat die Gemeinde Hirschberg für Schlagzeilen gesorgt – und für Sorgenfalten bei vielen Bürgern und manchen Kommunalpolitikern. Die Umfrage des „MM“ bei den Kämmerern der Region zeigt, dass diese Maßnahme wenig Nachahmer findet. Also viel Lärm um nichts? Nicht ganz.

Fest steht derzeit, dass die Haushaltssperre wohl auf Hirschberg beschränkt bleibt. Denn auch die Ursachen sind eher Hirschberg-spezifisch. Der Anteil der Gewerbesteuer ist aufgrund des großen Gewerbeparks in dieser Gemeinde besonders hoch; deshalb wäre sie von möglichen Einbußen bei der Gewerbesteuer auch besonders stark betroffen.

Die unsichere kommunalpolitische Situation kommt hinzu: Nachdem Rathaus-Chef Manuel Just von einem Tag auf den anderen seinen Oberbürgermeister-Posten in Weinheim antreten konnte, steht derzeit kein gewählter Bürgermeister an der Spitze der Verwaltung. So erschien es den Verantwortlichen wohl sinnvoll, haushaltspolitisch ganz auf Nummer sicher zu gehen.

Zumal die Aussichten ja in der Tat trübe sind. Das ist nämlich bei aller Einmaligkeit der konkreten Hirschberger Maßnahme doch die Erkenntnis für die gesamte Region: Denn natürlich sind die fetten Jahre auch vor Ort vorbei.

Es ist kurios, dass diese Einsicht wenige Tage nach einer Kommunalwahl offenbar wird, bei der sich alle Parteien mit großen Versprechungen hervorgetan haben. In Schriesheim etwa summieren die sich auf zig-Millionen Euro: neues Jugendhaus, neuer Bürgersaal, Ausbau des Feuerwehrhauses, neue Stelle im Rathaus für Vereinsbetreuung.

Diejenigen Gemeinderäte, die schon bisher unter Hinweis auf eine mögliche Eintrübung des Konjunkturhimmels vor immer neuen kostenintensiven Projekten gewarnt hatten, wurden als Miesmacher verlacht. Sie könnten wohl Recht behalten. Leider.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019