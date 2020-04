Die Türen sind weit geöffnet

„Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Dass unsere Angehörigen uns nicht mehr besuchen kommen können.“ Rentnerin Heidi Hald sitzt in der Sonne vor dem Seniorenzentrum Am Turm. Wenige Schritte weiter, im Betreuten Wohnen, ist sie zuhause. Genauso wie Renate Ohm: „Wir können wenigstens noch raus,“ freut sie sich. Gegenüber auf der Glastür des Seniorenheims hängt ein großes Schild „Besuchsverbot“. Dort kommt man nicht mehr einfach so hinein oder hinaus. Die Angst vor dem Coronavirus hat dem einen Riegel vorgeschoben. Menschen, die im Alter sowieso mit Einsamkeit zu kämpfen haben, werden so noch einsamer. Es fehlt an Abwechslung, am Kontakt nach draußen. Auch für die Angestellten ist das alles andere als eine leichte Situation

An diesem Dienstagnachmittag ist jedoch etwas anders. Abwechslung kommt hinein in den Alltag. Pfarrerin Tanja Schmidt aus Leutershausen und Pfarrer Friedel Goetz aus Großsachsen haben sich etwas einfallen lassen. Bernd Ehret, Obmann des Posaunenchores Großsachsen, steht mit seinem Instrument bereit. Ein paar Damen des Betreuten Wohnens sitzen – mit Abstand – auf den Bänken im Sonnenschein. Auf der Dachterrasse des Seniorenheims sitzt ebenfalls eine Gruppe Senioren, auch unten im Innern sind die Türen weit geöffnet, man sieht Menschen sitzen.

Die Weinheimer hätten es vorgemacht, so Friedel Goetz, man habe sich daran ein Beispiel genommen. „Wir wollen den Menschen eine Botschaft bringen, ohne sie zu gefährden.“ „Social distancing“ heißt es auf Neudeutsch, was die Risikogruppe der älteren Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen soll. Das darf jedoch nicht gleichbedeutend damit sein, dass man diese Menschen alleine lässt. „Wenn wir ihnen ihre Sorgen schon nicht nehmen können, dann sorgen wir wenigstens für einen schönen Moment“, so der Geistliche. Musik spreche für sich, insbesondere dann, wenn Worte nicht alles ausdrücken können. Der Pfarrer freut sich, dass der Vorschlag auch von der Heimleitung so gut unterstützt wurde.

Ehret beginnt zu spielen. Wer kann und mag, der singt mit. Liedblätter wurden ausgeteilt. „Alle Vögel sind schon da“, ertönt es. „Schön, dass wir doch noch etwas wert sind“, sagt eine der drei Seniorinnen und singt gleich darauf „Großer Gott, wir loben dich“ mit. Hier und da geht ein Fenster auf, immer mehr nehmen teil. Pfarrerin Schmidt liest die Geschichte vom Waldspaziergang, nimmt die Senioren mit zurück in die Kindheit.

Man müsse nicht unbedingt hinaus, um den Frühling zu spüren, man könne ihn auch aus dem Fenster sehen oder hören, sich wegträumen. Gedanken würden Schranken und Mauern einreißen. „Die Gedanken sind frei“ erklingt. Mit einem gemeinsamen Gebet endet diese halbe Stunde, die den Menschen im Seniorenzentrum am Turm gezeigt hat: Ihr seid nicht allein, ihr seid nicht vergessen.

„Das hat richtig gutgetan!“, schwärmt Heidi Hald. „Die Lieder meiner Kindheit waren das.“ Frau Ohm lobt das Zusammenspiel der evangelischen Gemeinden von Großsachsen und Leutershausen. Und auch Ursula Hill freut sich über die „gelungene Abwechslung“. Auch Elli Adler hat es gut gefallen – die dritte Woche sei es nun, dass sie keiner mehr besuchen dürfe. Es geht ihr nah. Es kommen bei der einen oder anderen – bei allem Verständnis – auch immer einmal Zweifel auf, ob alle Maßnahmen so auch richtig sind. Und es wird kritisiert, dass so viel Angst geschürt werde.

Nach einer halben Stunde wechseln die Geistlichen und Bernd Ehret die Gebäudeseite. Auf der anderen Seite warten weitere Senioren auf eine halbe Stunde Abwechslung und Balsam für die Seele. „Auf Wiedersehen“, „Danke!“ so die Rufe. „Bleiben Sie gesund!“ awa

