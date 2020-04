Digitalfunk nimmt Hürde, Widerspruch bremst Ruftaxi

Das ist für die Gemeinde Hirschberg Neuland – zumindest in diesem Umfang. Per Umlaufbeschluss sollte der Gemeinderat seine Entscheidungen treffen, weil die ursprünglich für den 31. März geplante Präsenzsitzung in der Corona-Krise nicht möglich war.

Sechs Punkte standen auf der Tagesordnung. Bei drei Themen gab es Entscheidungen, bei den anderen drei jedoch nicht, weil mindestens ein Mitglied des Gemeinderats dem Verfahren nicht zustimmte. Darüber informierte die Verwaltung in einer Presseerklärung. Wie genau das Abstimmungsverhalten der Fraktionen von Freien Wählern, Grüner Liste Hirschberg, CDU, SPD und FDP gewesen ist, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.

Nächster Termin 28. April

Die neue Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter geht nun davon aus, dass wahrscheinlich am 28. April, dem vorgesehenen Termin für die nächste Gemeinderatssitzung, ein Treffen stattfinden wird. Ob die Punkte, die per Umlagebeschluss nicht entschieden wurden, dann auf der Tagesordnung stehen, wusste Richter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht: „Wir müssen ohnehin die weitere Entwicklung abwarten, ob wir uns überhaupt treffen können.“

Doch zurück zu den Umlagebeschlüssen, die zustande gekommen sind. Da ist zunächst der Digitalfunk für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg. Um die Förderung des Landes (7200 Euro) nicht zu verlieren, muss diese Maßnahme bis spätestens 18. Mai beginnen. Der Gemeinderat beauftragte nun die Verwaltung damit, die Ausschreibung vorzunehmen und anschließend den Auftrag an den billigsten Anbieter zu vergeben. Im Haushalt sind 50 000 Euro eingeplant. Unproblematisch war auch der Beschluss zur Spendenannahme des Förderkreises der Grundschule Großsachsen. Mit der Spende von knapp 5400 Euro soll ein Balltrichter gekauft werden, wobei sich die Kommune um die Aufstellung kümmert.

Ebenfalls angenommen wurde die Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der Zinssatz beträgt 0,1 Prozent, die Laufzeit 20 Jahre. Hingegen kam es beim Ruftaxi zu keinem Beschluss, da mindestens ein Gemeinderatsmitglied dem Umlaufverfahren widersprochen hatte. Unter anderem sollte das Gremium über die Einführung neuer Haltestellen im Bereich Aussiedlerhöfe „Im Schwanenstein“ sowie in der Carl-Benz-Straße (Gewerbegebiet Speck) entscheiden.

Ferner sollte der Eigenanteil der Fahrgäste für die Strecken zu und von den Außenbezirken auf drei Euro pro Fahrt begrenzt werden. Außerdem sollte die Verwaltung ermächtigt werden, mit dem Taxiunternehmer Zarrougui schnellstmöglich alle Vorbereitungen für die Anbindung der Außenbezirke zu treffen. Dabei sollte auch über die zukünftige Zusammenarbeit über das Jahr 2020 hinaus gesprochen werden. Denn der Unternehmer hatte der Gemeinde zugesichert, den Betrieb zu den bisherigen Konditionen nur noch bis zum 31. Dezember 2020 aufrechtzuerhalten.

Vertagt wurde zudem der Punkt Fotovoltaikanlage auf dem Dach des neuen evangelischen Kindergartens in Leutershausen. Ursprünglich wollte die Verwaltung entsprechende Vorarbeiten für die Installation einer Solardachanlage leisten. Darauf wird nun verzichtet. Die Errichtung einer Anlage mit einer Fläche von 150 Quadratmetern wird mit interessierten Betreibern aber weiterverfolgt.

Gewerbesteuer noch unklar

Abwarten heißt es momentan auch beim Thema Gemeindefinanzen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem befürchteten Einbruch bei der Wirtschaft. Dies teilte Hauptamtsleiterin Richter mit, die bis zum Antritt von Claudia Keil auch für die Zahlen zuständig ist. „Wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Gewerbesteuer entwickelt. Konkrete Aussagen kann ich derzeit nicht machen“, sagt Richter auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die täglichen Nachrichten bleiben ihr natürlich nicht verborgen, auch nicht die Hinweise, wonach die jetzt gerade verabschiedeten Haushalte in wenigen Monaten Makulatur sein könnten. „Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit mehr wissen. Nach oben wird es aber nicht gehen.“ Mitte Mai soll dann die erste Steuerschätzung vorliegen, dann weiß die Bergstraßenkommune genau, wo sie liegt. hr

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.04.2020