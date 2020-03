Dojcak übernimmt für Sender

Großsachsen.Mit einem neuen Trainer starten die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase in die nächste Saison: Nachdem Carsten Sender dem Verein bereits vor Weihnachten mitgeteilt hatte, dass er nach diesem Jahr eine neue Herausforderung suchen wird und inzwischen beim A-Jugend-Bundesliga-Team der Kurpfalz Bären Ketsch zugesagt hat, konnten die Bergsträßerinnen den erfahrenen Branko Dojcak als neuen Coach gewinnen. Die beiden Mannschaftsverantwortlichen der HG, Larissa von Babka und Michaela Sauer, bezeichnen den erfahrenen Trainer als „Wunschkandidaten“.

Dojcak hatte nach dem Ende seiner Tätigkeit bei den Handballerinnen der SG Heddesheim vor einem Jahr pausiert. „Als es in den Winter ging, hat es gekribbelt, und ich war schon froh, als dann die ersten Anfragen kamen“, gibt der 57-Jährige zu. Er entschied sich für die HG.

Auf Suche nach Torhüterin

„Hier ist das Potenzial das größte“, findet er mit Blick auf den Unterbau in der Jugend und mit der zweiten Mannschaft. Dennoch will er versuchen, noch die eine oder andere Spielerin zu Saase zu locken. „Wir brauchen vor allem eine Torhüterin. Unser Ziel ist es, eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen zu stellen“, so Dojcak.

Der Trainer ist froh, dass die Leistungsträgerinnen Antonia Grössl, Janina Rüffer und Jessica Ganshorn dem Team erhalten bleiben. Während die Zukunft von Annalena Meyer und Chiara Helfert offen ist, wird Johanna Meyer ihrem Coach nach Ketsch folgen. Gleiches gilt für Senders Tochter Florine. me

