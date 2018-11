Dorfmugge im Doppelpack

Guter Brauch ist seit Jahren das Gastspiel der Dorfmugge im Wirtshaus „Zum Weißen Lamm“ in Großsachsen. Am Tresen der gemütlichen Saasemer Musikkneipe hatten Stephan Ullmann und Matz Scheid, die zuvor noch nicht gemeinsam auf der Bühne standen, vor sechs Jahren ausgehandelt: „Lass uns mal zusammen hier auftreten!“ Die Dorfmugge gastiert jetzt am Freitag, 23. November, und Samstag, 24. November, (ausverkauft),um 20 Uhr (Einlass jeweils 18 Uhr) im „Weißes Lamm“.

Ob es Stephans oder Matzens Worte waren, ist nicht überliefert, und ist auch nicht von Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr die Tatsache, dass die beiden Vollblutmusiker diese Abmachung entgegen üblicher Gebräuche wahr gemacht haben.

Karten im Vorverkauf

Da die Nachfrage nach Eintrittskarten von Anfang das Platzangebotes eines Abends sprengte, gibt es im „Weißen Lamm“ seit der Premiere 2012 Dorfmugge-Doppelkonzerte. „Es war ein Konzert zum Ohrenreiben. Spielen die das jetzt wirklich?“ begann einst ein Rezensent die Besprechung eines Dorfmugge-Konzertes, durchaus erstaunt darüber, was mit minimaler Besetzung alles möglich ist.

Zwei Musiker, zwei Gitarren, zwei Stimmen, eine gute Portion Humor und jede Menge Energie – das Power-Duo Dorfmugge rockt das Weiße Lamm. Musik ohne Netz und doppelten Boden, handgemacht! Ullmann und Scheid spielen ihre Lieblingssongs aus sechs Jahrzehnten Rockgeschichte. Vorverkauf: „Weißes Lamm“, Telefon 06201/5 72 57. Keine Sitzplatzgarantie. wn

