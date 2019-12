Dorftheater fast ausverkauft

Die Vorsitzende des Heisemer Dorftheaters, Eva-Marie Pfefferle, schwärmte: „So etwas gab es noch nie.“ Am 30. November startete der Vorverkauf für das neue Stück „Und alles auf Krankenschein“. Lediglich für die Premiere am 10. Januar ab 20 Uhr in der Aula der Martin-Stöhr-Schule gibt es noch Restkarten bei Raumausstattung Bock, Bahnhofstraße 21, in Leutershausen.

Die weiteren Aufführungstermine am 11., 12., 17. und 18. Januar sind bereits ausverkauft. Mit der turbulenten Komödie feiert der Verein auch sein 20-jähriges Bestehen. Evi Pfefferle führt seit 2001 den Verein; ihr Mann Walter führt Regie und spielt im neuen Stück selbst mit. hr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019