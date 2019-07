Drei Gewinner, kein Sieger

Die Gemeinde Hirschberg hat in letzter Zeit wenig Glück mit ihrer Rathausspitze: Zuerst ein Jahr lang ein Bürgermeister auf Abruf, der nur darauf wartet, sein Amt in Weinheim antreten zu können; als dies geschieht, folgt eine monatelange Vakanz auf dem Bürgermeisterposten; und nun scheitert auch noch der erste Anlauf zu dessen Neubesetzung. Alle Hoffnung, dass die Kommunalpolitik in ruhigere Fahrwasser gelangt, ruht nun auf dem erneuten Wahlgang am 4. August.

Für diesen gibt die erste Runde so manchen Fingerzeig. Da ist zum einen die Wahlbeteiligung von gerade mal um die 50 Prozent. Wohlgemerkt: Wir sind hier nicht in St. Pauli oder Kreuzberg, wo soziale Strukturen stets als Begründung für niedrige Wahlbeteiligungen herhalten müssen. Wir sind in einer wohlhabenden Gemeinde. Dass sogar hier jeder Zweite keine Lust verspürt, über das zentrale Amt der örtlichen Politik in den kommenden acht Jahren mitzubestimmen, das muss schon besorgt stimmen.

Dieses mangelnde Engagement gilt übrigens auch für manche Parteien: Dass die Grünen in einer ihrer frühen Hochburgen keinen eigenen Kandidaten stellen, ist ein Armutszeugnis. Mit Einschränkung gilt das auch für die SPD; sie hat traditionell wenig zu sagen in Hirschberg, insofern war es zwar eine Lösung, sich an den zu hängen, dessen Sieg erwartet wird. Das politische Signal jedoch ist: Die Wahl machen zwei Konservative unter sich aus; ein „linker“ Kandidat kommt auf dem Stimmzettel nicht vor.

Schwierige Favoritenrolle

Um das Ergebnis zusammenzufassen: Es gibt drei Gewinner, aber keinen Sieger. Ralf Gänshirt ging als klarer Favorit ins Rennen. Nach der Papierform hätte er den ersten Wahlgang für sich entscheiden müssen. Doch trotz Unterstützung dreier politischer Kräfte vor Ort und vielen Jahren Dienst an einer Schaltstelle des Rathauses hat er dies nicht geschafft. Ein solches Ergebnis wirkt, auch wenn Gänshirt damit vorne liegt, für einen Favoriten fast schon wie eine Niederlage.

Ganz anders bei Christian Würz. Mit 40 Prozent liegt der CDU-Fraktionschef weit über dem Potenzial, das seine Partei vor gerade mal zwei Monaten bei der Kommunalwahl eingefahren hat. Als Person hat er also Wähler jenseits der Union zu gewinnen vermocht. Zumindest in Großsachsen. Denn seine große Achillesferse ist Leutershausen. Will er am 4. August gewinnen, dann muss er vor allem hier zulegen.

Der Mann von außen

Und damit einen Teil der Stimmen holen, die der Mannheimer Jens Flammann gewann. So manchen Heisemern fällt in der Wahlkabine offensichtlich immer noch der Stift aus der Hand, bevor sie einen Saasemer wählen. Würz und Gänshirt waren daher für sie keine Alternative. Dann schon lieber einen Auswärtigen.

Doch dies ist nur eine Erklärung für das erstaunliche Ergebnis Flammanns, der auch in seinem Auftreten so ganz anders ist als die aus dem Ort stammenden Bewerber. Offenbar gibt es bei vielen den Wunsch, einmal die Fenster zu öffnen. Allerdings auch nicht bei allen. Denn die Erfahrung mit dem letzten Auswärtigen waren durchwachsen: Obwohl zwei Mal gewählt, sitzt dieser heute als OB in Weinheim.

Mancher mag daher denken: Lieber einen Einheimischen, der Hirschberg treu bleibt, damit der Ort zur Ruhe kommt. Letzteres ist den Bürgern zu wünschen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019