Ein Meer von Lichtern bahnte sich seinen Weg durch den gräflichen Schlossgarten von Leutershausen. Auch in diesem Jahr zog die Eucharistiefeier anlässlich des Festes „Aufnahme Marias in den Himmel“ zahlreiche Christen an die Bergstraße. Die katholische St.-Johannes-Baptist-Kirche war randvoll, im Kirchenvorhof standen weitere Bänke, um mehr Besuchern eine Sitzmöglichkeit zu bieten. Der besondere Gast: Domkapitular Offizial Thorsten Weil aus Freiburg, der dieses Jahr sein silbernes Priesterjubiläum feiert.

„Leutershausen ist meine Heimatgemeinde. Ich habe nicht lange überlegt, als ich die Anfrage für die heutige Predigt bekam“, erzählte er. Weil eröffnete das Wallfahrtsfest mit den Worten, dass die Auffahrt Marias in den Himmel zu den Grundlagen des christlichen Glaubens zähle, den Schrift und Tradition bis in die heutige Zeit weitergetragen hätten.

Mit Leib und Seele

„Die Auffahrt Mariens und die Auferstehung von Jesus Christus sind eng miteinander verknüpft“, sagte der Pfarrer. „Christus ist von den Toten auferweckt worden – als Erster, aber nicht als Einziger. Die Auferstehung findet ihre Fortsetzung in den Menschen, die ihm nachfolgen. Die Verbindung zu den Gläubigen ist seine Mutter Maria, die als erster Mensch mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde“, erklärte Thorsten Weil.

Musikalisch begleitet

„Mit diesem Fest feiern wir die Verbindung von Leib und Seele. Der ganze Mensch hat vor Gott Bestand – diese Würde kann er nicht verlieren. Maria ist dabei eine Wegbereiterin und Wegbegleiterin. Sie führt die Prozession derer an, die zu Christus gehören. Somit feiern wir heute nicht nur ihre Auffahrt in den Himmel, sondern auch ein Fest für unsere eigene Zukunft“, fügte der Geistliche hinzu.

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom katholischen Kirchenchor und der Kapelle AM. Im Anschluss wurden die Besucher dazu eingeladen, an der Lichterprozession durch den gräflichen Schlossgarten teilzunehmen. Mit Kerzen in den Händen zogen die Gläubigen zuerst durch die Vordergasse und Schlossgasse in den Schlossgarten. Voraus gingen die Priester und Ministranten mit einem großen Kreuz, gefolgt von den Kirchenbesuchern. Am Ende versammelten sich alle vor der Kapelle im Schlosshof. Dort angekommen, folgten die Menschen einer Gebetseinladung von Papst Franziskus und beteten gemeinsam das Gebet für die Jugend. Da die Anliegen der jungen Mitglieder der Gesellschaft mehr in den Vordergrund rücken sollen, findet im Oktober 2018 in Rom eine Bischofssynode mit dem Thema „Jugend“ statt. Cbo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018