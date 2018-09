Ein Haus der Begegnung, aber auch der Mahnung

Für Bürgermeister Manuel Just ist die Alte Synagoge ein Haus der Kultur, der Begegnung und der Versammlung, aber auch ein Raum zur Andacht und Mahnung. Professor Erhard Schnurr sieht in dem Gebäude noch mehr: einen Ort des Betens, der jüdischen Feste und der Verkündung der Glaubensinhalte.

In seiner Festrede anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens am vergangenen Sonntag hob der Fachmann für jüdische Geschichte in Hirschberg noch weitere wichtige Funktionen hervor: „Die Synagoge ist ein Symbol für Emanzipation, Integration und Selbstbewusstsein der damaligen jüdischen Gemeinde. Sie war ein Ort für Juden und Nicht-Juden. Vermutlich feierten Letztere sogar am Tag der Einweihung mit.“

Stilvolle Umrahmung

Mit zarten Harfenklängen (Lied: „The minstrel’s Adieu to his native land“ von John Thomas) eröffnete Sigrid Haselmann den würdevollen Festakt in der Alten Synagoge. Genauso würdevoll verlief das Ende, als der Vorsitzende des Kulturfördervereins, Karl Heinz Treiber, die textile Malerei der jüdisch-slowakischen Künstlerin Katharina Zavarska vorstellte und über das jüdische Verständnis, wonach der Tod ein Akt des Lebens ist, philosophierte.

Bürgermeister Just hob die besondere Architektur des geschichtsträchtigen Hauses hervor. Für ihn sei es neben dem Rathaus und dem Hilfeleistungszentrum eines der wichtigsten Gebäude im Ort.

Kurz ging Just auf die Historie der Alten Synagoge ein, die am 4. September 1868 eingeweiht wurde. 1938 kam das Gebäude in den Besitz der Gemeinde. Mehrfach wechselte der Eigentümer in der Folgezeit, ehe die Gemeinde 1985 das Gebäude kaufte: 1996 fiel dann die Entscheidung, das Gebäude zu erhalten und zu sanieren mit dem Ziel, dort ein Kultur- und Begegnungszentrum zu schaffen. Rund zwei Millionen Mark wurden investiert. „Dadurch ist ein echtes Schmuckstück für die Kommune entstanden“, so der Bürgermeister.

Professor Schnurr beleuchtete in seinem Vortrag „Die Leutershausener Synagoge im Wandel der Zeit“ zunächst die Umstände bei der Grundsteinlegung 1867. Demnach hatte sich die jüdische Gemeinde, die in der Hauptstraße 1 einen Betsaal besaß, zwischen 1807 und 1868 nahezu verdoppelt. Es lebten 165 Juden am Ort und stellten somit 11,5 Prozent der Bevölkerung.

Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 erfolgte eine massive Auswanderungswelle. 1936 lebten so nur noch 23 Juden am Ort. 1937 endete quasi die jüdische Geschichte Leutershausens. Im April 1938 unterzeichnete Eugen Straßburger den Verkauf des Gebäudes an die politische Gemeinde. Zwei Monate später fand man ihn auf der Liste der Einwanderer in New York. Schnurr erzählte auch eine Geschichte von der Pogromnacht 1938, als SA-Leute aus Ladenburg die Synagoge anstecken wollten. Beherzte Nachbarn hielten sie jedoch davon ab und teilten ihnen mit, dass es bereits keine Juden mehr am Ort geben würde und die Synagoge der Gemeinde gehöre.

Nach dem Verkauf an die Gemeinde 1938 und den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen erfolgt 1996 die dritte Lebensphase, als der Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Werner Oeldorf beschloss, die Synagoge zum Haus der Kultur und Begegnung umzubauen. „Dies trifft im Grunde genommen gut die einstige Funktion der Synagoge“, betonte Schnurr.

Schnurr lobte auch die Arbeit des Arbeitskreises der Ehemaligen Synagoge, der es zu verdanken sei, dass die Synagoge Ort des Erinnerns und Mahnens ist und bleibe. Der Festredner erwähnte am Ende seines Vortrags noch eine weitere Funktion, die er mit dem Wort „Brückenkopf“ umschrieb: Denn die Nachkommen der jüdischen Familien würden nach Leutershausen kommen, um Spurensuche zu betreiben: „Wenn diese Menschen kommen, habe ich immer das Gefühl, dass sie einen Teil ihrer Geschichte wieder gefunden haben.“ hr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018