Ein Hausbau braucht viele Helfer

Felix kneift die Augen zusammen. Konzentriert wickelt der Siebenjährige ein ausgefranstes, gelbbraunes Stück Kordel um einen dünnen Baumstamm mit abgeplatzter Rinde. Acht, neun Mal schlingt er das grobe Seil rundherum und verbindet den querliegenden Stamm mit einem dicken, knorrigen Baum. Dann wandert sein Blick hilfesuchend zu Kumpel Luis. Der zurrt die Kordel ein letztes Mal fest und nickt fachmännisch. Der dünnere Stamm sitzt bombenfest waagrecht zwischen zwei großen Bäumen. Das Grundgerüst für die Seitenwand der Holzhütte mitten im Wald steht.

Felix und Luis sind zwei von insgesamt 60 Kindern, die in diesen Sommerferien an dem Corona-bedingt abgespeckten Ferienlager an der Hirschberger Saatschule teilnehmen. Sie hatten Glück. Denn für die Saatschule, bei der sonst 170 Kinder von der ersten bis zur achten Klasse mitmachen, liegen oftmals über 200 Anmeldungen vor.

Hoch droben im Gemeindewald bauen die zwei nun mit ihren Freunden eine Waldhütte – aber nicht irgendeine. Eine Waldhütte „de luxe“ soll es werden. „Wir bauen ein begehbares Dach“, erklärt Felix begeistert, „da kommt dann eine Hängematte rein. Das wird richtig cool“. Der Siebenjährige, der bald in die dritte Klasse geht, sprudelt nur so vor Ideen. Beim Ferienlager an der Saatschule mitten im Wald ist er aber zum allerersten Mal dabei. Warum? „Weil’s Spaß macht“, lautet die schlichte Erklärung für seine Teilnahme. Er habe sich schon auf die Bewegung in der Natur mit seinen Freunden gefreut. Holzbau-Kollege Luis ist zwei Jahre älter und schon zum dritten Mal mit dabei. Trotzdem ist die Saatschule für ihn noch immer spannend. „Viel besser als zuhause rumsitzen“, findet er das Werkeln unter dem Blätterdach. Auch eine Konsole oder ein Computer könnten ihn hier nicht weglocken, sagt der Neunjährige.

Drei Gruppen eingeteilt

Das traditionelle Hüttenbauen gleich zu Beginn ist für ihn der große Höhepunkt der zweiwöchigen Betreuungsaktion. Dann haben er und Felix aber keine Zeit mehr für ein Zeitungsinterview – die Arbeit ruft. „Ich brauche hier Hilfe“, tönt es einige Meter weiter. Sofort eilen die Jungs hinüber. Ein Haus baut sich schließlich nicht von allein. Wegen der zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie starten am vergangenen Montag aber nicht alle 60 Teilnehmer, wie sonst üblich, mit dem Hüttenbau an der Saatschule. Kinder- und Jugendreferentin Kirstin Wolski hat die Kinder in drei Gruppen zu je 20 Personen aufgeteilt. Zur Waldlichtung kommen zwei weitere Stationen an der Martin-Stöhr-Schule und der Grundschule in Großsachsen. In einer Art „rollierendem System“ wechseln sich die Gruppen dort ab und sollen nicht miteinander in Berührung kommen. Jedes Team hat deshalb auch feste Betreuer, dazu kommen weitere Teamer, die bei Krankheit einspringen könnten. Knapp über 20 Betreuer kümmern sich in den zwei Wochen um die Jungen und Mädchen.

An der Martin-Stöhr-Schule basteln die Kinder etwa an der Deko für ihre Hütten. Mit Schreinermeister Stefan Bäumer schneiden, schleifen und bemalen sie Willkommensschilder, Holzblumendeko oder Kunstleder-Schlüsselanhänger.

In Großsachsen steht dagegen die Kunst des Papierfaltens auf dem Programm. José Alonso unterstützt die Teilnehmer dort beim Origami, außerdem baut der Nachwuchs an einer rund 50 Quadratmeter großen, geodätischen Kuppel, die aus vielen Dreiecksfeldern besteht. Dazu kommen ein Sportprogramm und eine Kreativwerkstatt von Marion Schüler, in der die Jungen und Mädchen „Upcycling“ kennenlernen. Aus Dosen und anderen Abfällen entstehen Kunstwerke oder nützliche Dinge wie Leinwände. „Trotz Corona haben wir ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt“, ist die Kinder- und Jugendreferentin Kirstin Wolski zufrieden. Manch einer vermisst zwar anfangs doch die heimische, virtuelle Spielmöglichkeit. Doch auch deshalb sei es umso wichtiger, dass die Ferienspiele stattfänden.

Bewegung und der Gang in die Natur sei für die Kinder essenziell, wissen die kommunalen Planer. Dazu gehört auch, dass die Betreuer im Wald erst einmal ein Wespennest absperren müssen oder dass eine selbst gebaute Holzwand beim ersten Versuch in sich zusammenfällt. Das Ferienlager endet am Donnerstag, 13. August.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020