Ein Weinberg der Bürger?

Die Reben brauchen viel Pflege, wenn sie gedeihen sollen. © Gerhard Röhner

Ein Bürgerwingert in Hirschberg? Möglich wäre es. Hemsbach hat es vorgemacht: Dort hat sich eine Gruppe seit 2015 als Interessengemeinschaft zusammengefunden und es sich zum Ziel gesetzt, von Aufgabe bedrohte Weinbauflächen an den Bergstraßenhängen wieder in Pflege zu nehmen und zu bewirtschaften. Auch die Bewirtschaftung von schwierigeren Weinlagen sollte eine neue Chance bekommen. So könnte es auch in Hirschberg sein. Dort läuft demnächst die Nutzung auf drei zusammenhängenden Weinparzellen aus, die mit Rieslingreben bestockt sind. Eine gute Chance einzusteigen, bevor die Reben gerodet werden.

Die Hemsbacher Initiative ist diesen Weg auf ihren Flächen mit Unterstützung erfahrener Winzer gegangen. Die Mitglieder haben sich die erforderliche Fachkenntnis für naturfreundlichen Weinbau erarbeitet. Interessenten aus Hirschberg können gerne bei der Hemsbacher Gruppe hospitieren und Ratschläge holen. Infos zum Hemsbacher Projekt sind unter www.buergerwingert-hemsbach.de abrufbar. Interessenten an einer gemeinschaftlichen Bewirtschaftung oder Hobbywinzer, die die Flächen alleine bewirtschaften möchten, wenden sich möglichst bald, spätestens bis 31. Mai, per E-Mail an das Projektmanagement unter kontakt@bluehende-bergstrasse.de. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020