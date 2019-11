Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Laufe des Samstags, irgendwann zwischen 9.50 und 21.50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße im Hirschberger Ortsteil Leutershausen eingebrochen. Die Täter drangen über ein aufgehebeltes Küchenfenster ein. In drei Wohnungen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Zum Zeitraum des Einbruchs waren die Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht anwesend. Die Täter stahlen Goldschmuck im Wert von etwa 600 Euro. An Wohnungstüren und Fenstern entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030 zu melden. -tin

