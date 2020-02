Eindrücke von Reisen

Der intensivste Kundenverkehr im Rathaus findet im Erdgeschoss statt; im Wartebereich rechts hinter der Empfangstheke verbringen die Bürger bei ihrem Behördengang die meiste Zeit. Deswegen kam Bürgerbüroleiter Christian Müller auf die Idee, die kahlen Wände mit Bildern zu bereichern. Die Bauhofmitarbeiter brachten die Hängeleisten an, und in Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber fand er einen Unterstützer, der die Idee hatte, mit einheimischen Künstlern in losen Abständen kleine Kabinettausstellungen zu veranstalten.

Mit Manfred Kopp fand sich ein Freund und begeisterter Hobbymaler, der die erste Ausstellung gestalten wird. Kopps Motive von Hirschberg und der kurpfälzischen Umgebung waren schon in vielen Ausstellungen vertreten. Da er aber auch als reisefreudiger Mensch mit einem Malerherz die Welt entdeckt, sind es dieses Mal seine vielfältigen Reiseeindrücke, die er mit Ölstudien in Szene setzt. Am Donnerstag, 13. Februar, wird die Ausstellung um 19 Uhr durch Bürgermeister Ralf Gänshirt eröffnet. Kulturfördervereinsvorsitzender Treiber wird in die Arbeiten einführen. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020